Første gang: Stort advokatfirma fra København tager en bid af Fyn

Odense-firmaet Bonnesen Advokater fusionerer med det store københavnske Mazanti-Andersen Korsø Jensen. De fynske advokater bliver medejere af virksomheden, og firmaet fortsætter som en fynsk afdeling. Samtidig er Bonnesen flyttet fra Hunderupvej til det gamle elektricitetsværk midt i byen.

For første gang rykker et af de store, danske advokatfirmaer for alvor ind på det fynske marked. Mazanti-Andersen Korsø Jensen tager en god bid af de fynske kunder ved at fusionere med det kraftigt voksende Bonnesen Advokater i Odense, der fortsætter som selvstændig afdeling i virksomheden. Indtoget på Fyn følger efter nogle år, hvor de store københavnske advokatfirmaer har sikret sig pladser i Aarhus. Den udvikling har man ikke set på Fyn, og det undrer Mazanti-Andersens ledelse. - For mig at se er der lidt af et hul i markedet på Fyn, mens der til gengæld er helt fyldt op i Aarhus. Vi synes, at det er meget mere interessant at komme hertil. Vi har en klar ambition om at vokse, og dette er en af måderne at gøre det på, siger Henrik B. Sanders, der er advokat, medejer og bestyrelsesformand i virksomheden. Ejerne af Bonnesen Advokater bliver nu medejere af det samlede firma, og for dem gælder det også om vækst. - Vi ser en klar udvikling i retning af mere og mere specialisering. Vores kunder bliver dygtigere, og det skal vi også blive. Nu får vi adgang til flere specialistkompetencer i Mazanti-Andersen, og det vil helt sikkert gøre det lettere at tiltrække både kunder og medarbejdere, siger advokat Christian Bonnesen, der er partner i Odense-selskabet.

Stadig medejere I hvert fald i en overgang vil det fusionerede firma have navnet Mazanti-Andersen Korsø Jensen Bonnesen.Bonnesen Advokater har indtil nu været ejet af Jørn Bonnesen, Christian Bonnesen, Lars Rasmussen og Lars Høj Andersson.



De bliver i fremtiden medejere (partnere) af Mazanti-Andersen Korsø Jensen. I alt vil der være 31 partnere. Medarbejdertallet bliver 122, hvoraf de 65 er jurister.



Fusionen medfører ingen ændringer i form af fyringer, forflyttelser eller lignende.



Mazanti-Andersen er Danmarks ældste advokatfirma. Det blev stiftet i 1853 af højesteretssagfører C.C.V. Liebe, der var en af de jurister, der skrev den danske grundlov.



Mazanti-Andersens største forretningsområder er transaktioner (køb og salg af virksomheder) og insolvens (konkurs mm.). Derudover er der tre afdelinger: Almen erhvervsrådgivning, ejendomshandel og proces (retssager).



Forhandlingerne om fusionen har varet i fire måneder.

Bonnesen Advokater har forladt det store palæ på Hunderupvej for at få plads til flere medarbejdere. Arkivfoto: Kim Rune

Kender hinanden godt Han har selv arbejdet i syv år i Mazanti-Andersen, der er Danmarks ældste advokatfirma, inden han i 2015 vendte tilbage til Odense og blev partner med sin far, Jørn Bonnesen, som også har haft tætte forbindelser til det københavnske firma. Og det er en væsentlig del af forklaringen på fusionen. - Vi kender hinanden virkelig godt, og vores kemi passer godt sammen. Derfor er det ikke så stort et skridt at tage for nogen af os, siger Christian Bonnesen. Det er også årsagen til, at Henrik Sanders ikke frygter fusionen, selv om det er virksomhedens første i den størrelsesorden. - Vi har sådan et forhold, at vi bare ringer til hinanden, hvis der er noget. Når en fusion går galt, skyldes det som regel, at man ikke har samme værdier. Det ved vi på forhånd, at vi gør, fordi vi kender hinanden i forvejen, siger han.

Christian Bonnesen kender Mazanti-Andersen ud og ind efter syv år som advokat i firmaet. Arkivfoto: Bonnesen Advokater

- Jeg er stadig selvstændig Efter mange år som sin egen herre har Jørn Bonnesen spekuleret grundigt over, at fynboerne nu mister deres selvstændighed. - Men jeg føler mig stadig meget selvstændig, og sådan tror jeg også, at andre vil opfatte mig. Og så synes jeg, at vi har fået en så stor mulighed, at det langt opvejer tabet af vores selvstændighed, siger Jørn Bonnesen. Samtidig med fusionen er Bonnesen Advokater flyttet fra sit gamle palæ på Hunderupvej til Klosterbakken i centrum af Odense, hvor det har lejet en etage i det, der engang var administrationsbygningen for byens elværk lige ved siden af Odense Å. Formålet er at få mere plads og desuden at give medarbejderne mere tidssvarende omgivelser. - Det er simpelthen nødvendigt, at man kan tilbyde de ansatte nogle praktiske og funktionelle kontorer, hvor det er let at samarbejde og kommunikere, siger Christian Bonnesen, der har haft arkitektfirmaet Henning Larsen til at indrette lokalerne - blandt andet med mange nye møbler fra den høje ende af kvalitetsskalaen. Huset på Hunderupvej, der er ejet af Jørn Bonnesen selv, er sat til salg for 16,5 millioner kroner.

Jørn Bonnesen er kommet i pensionsalderen, men han har tænkt sig at være fuldt ud med i det nyfusionerede selskab. Arkivfoto: Kim Rune