Første åbning i over ti år: Sparekassen Kronjyllands indtog i Odense er en sjældenhed

Det er meget usædvanligt, at pengeinstitutter uden for øen åbner afdelinger på Fyn. Det er et godt tegn og vil give øget konkurrence, at Sparekassen Kronjylland fra Randers nu etablerer sig i Odense, vurderer bankanalytiker.

Siden finanskrisen for ti år siden har ikke et eneste dansk pengeinstitut uden for Fyn åbnet en filial i det fynske område. Derfor er Sparekassen Kronjyllands indtog i Odense lidt af en sjældenhed, og man kan læse flere ting ud af det, vurderer bankanalytiker Lars Krull, Aalborg Universitet.

- Det er et tegn på, at Fyn er et interessant område, og at der er dynamik hos jer. I har jo også en storby (Odense, red.), og Fyn er ikke mere et sted man bare kører over og forbi, siger han.

- Fyn har bankmæssigt altid været interessant, men mange har holdt sig tilbage, fordi perlen, jeres egen Fionia Bank, jo gik ned i forbindelse med finanskrisen. Det har nok holdt nogle tilbage fra at forsøge, men det er interessant, at Kronjylland nu kommer. Det er et pengeinstitut med et godt ry, og der er ingen aktionærer, der kræver et vist overskud, fortsætter Lars Krull.

- Men hvorfor lige nu?

- De vil have flere kunder, og de kan konkurrere på pris og risiko. Det er ikke nødvendigvis sådan, at de kun kan vælge mellem de kunder, der måske har svært ved at blive kunder andre steder, de kan også kapre kunder fra andre pengeinstitutter ved at tilbyde dem bedre priser, forklarer bankanalytikeren.