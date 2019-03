Førerløse truck: Fynske robotter indtager jysk supersygehus

Udover ordren til supersygehuset i Gødstrup, er Gibotech i gang med at installere lignende løsninger på Rigshospitalet og på Herlev Hospital. Ifølge salgsdirektør ved Gibotech, Mikkel Bjerregaard, betyder det meget for firmaet, at virksomheden nu også har mulighed for at sælge sine løsninger til Jylland.

- Det er i høj grad en anerkendelse af vores produkter og systemer. Det betyder meget, at vi kan implementere vores produkter og få succes på andre større sygehuse også. Det er jo ikke givet, at man vælger den samme teknologi på alle sygehuse i de forskellige regioner, så derfor er vi glade for, at vi er blevet valgt til at skulle levere til Gødstrup.

Udover de førerløse trucks, skal Gibotech også levere ladestationer, styresystemer, afsætterplader og elevatorstyring, hvilket betyder at AGV'erne selv kommer til at kunne tage elevatoren til andre etager. De førerløse trucks kommer til at køre blandt personalet, men vil ikke kunne bevæge sig ind på gangene, hvor patienterne opholder sig.

Når supersygehuset i Gødstrup, nordvest for Herning, formentlig står færdigt i 2020, kommer syv odenseanske mobile robotter til at køre rundt på gangene på sygehuset. De såkaldte AGV'er, som fynske Gibotech leverer til sygehuset, er en førerløs truck, der skal køre rundt med vogne fra køkkenet, fra sterilcentralen eller med linned til de forskellige afdelinger.

Det odenseanske firma Gibotech skal levere syv AGV-løsninger til det nye supersygehuse i Gødstrup i 2020.De syv AGV-løsninger omfatter syv AGV'ere, som er førerløse trucks - altså en mobil robot. Derudover følger der ladestationer, afsætterplader, styresystemer og elevatorstyring med i løsningerne. AGV'erne kommer til at køre rundt på gangene og i elevatorerne blandt personalet, men de kommer ikke til at køre på de gange, hvor patienterne opholder sig.

Rammeaftale for hele regionen

Inden det odenseanske Gibotech blev valgt til at skulle levere AGV-løsninger til Gødstrup, var de igennem en udbudfase med andre firmaer i branchen. Her vandt firmaet på grund af deres leveringstid, de tekniske parametre og prisen.

Salgsdirektøren må ikke offentliggøre, hvad den eksakte pris på løsningen i Gødstrup er, men han kan fortælle, at det drejer sig om et større millionbeløb.

Aftalen i Gødstrup er en del af en rammeaftale, som også omfatter de andre hospitaler i Region Midtjylland blandt andet Viborg og Skejby. Det betyder, at de andre hospitaler i regionen kan købe løsningerne til samme pris som i Gødstrup. Mikkel Bjerregaard tør dog ikke at sætte et tal på, hvor mange AGV-løsninger der vil blive solgt til de resterende hospitaler.

- De andre hospitaler er ikke bundet af at skulle købe produkter fra os. Hvis de får en anden tilbudsløsning, der er bedre end vores, er de ikke bundet af vores kontrakt på nogen måde. Man kan sige, at vi har en fortrinsmulighed på de andre hospitaler, men vi er ikke sikret et salg.

Derudover lægger Mikkel Bjerregaard også vægt på at de syv AGV'ere, der skal leveres til Gødstrup, kun er starten på processen. Virksomheden satser på, at der bliver brug for flere AGV'ere i løbet af årene.

Gibotech håber, at de kan brede kendskabet til deres løsninger ved at besøge flere sygehuse landet over. Derudover er de med i et netværk for firmaer med mobile robotter, hvor blandt andet leverandører og sygehuse mødes med firmaerne, for at promovere sine løsninger og ikke mindst spare med hinanden.