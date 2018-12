Flypriser er faldet med 30 procent siden 2012

Flypriser er faldet igen i år, viser måling fra Travelmarket. Analytiker vurderer, at faldet vil fortsætte.

Rejs til Wien og hjem igen for 310 kroner eller til Dubai og hjem igen for 1606 kroner. Inklusiv alle skatter og afgifter.

2018 bød på billige flyrejser.

Ifølge en undersøgelse fra Dansk Flyprisindex, der er ejet af rejsesøgemaskinen Travelmarket, har flyrejser det seneste år været de billigste, siden selskabet begyndte at måle i 2009.

- Konkurrencen er meget intensiv mellem flyselskaberne, og der er et meget stort udbud i markedet, og det afspejler sig i priserne, siger administrerende direktør i Travelmarket Ole Stouby.

Således er gennemsnitspriserne siden 2012 faldet med 30 procent, og i forhold til 2017 er flypriserne faldet med fire procent fra Billund og tre procent fra København.

Målingerne er lavet fra Danmarks to største lufthavne, København og Billund, til de 20 mest populære destinationer interkontinentalt og i Europa.

Men tendensen med faldene flypriser gælder generelt, vurderer luftfartsanalytiker Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Det skyldes i høj grad, at mange flyselskaber er blevet dygtigere til at tjene penge, siger han.

Blandt andet har selskaberne fået mere brændstofbesparende fly og er blevet bedre til at udnytte digitalisering, vurderer han. Dermed går de lavere priser ikke nødvendigvis ud over forbrugernes serviceoplevelse.

- Det er en positiv spiral for forbrugerne, for det kan gøre, at de kan komme billigere afsted, og så køber de flere flyrejser.

- Det er igen med til at gøre flyselskaberne mere effektive, for jo flere passagerer de har, jo billigere kan de også producere den enkelte rejse, siger Jacob Pedersen.

Han er overbevist om, at 2019 ikke bliver anderledes.

- Bliver oliepriserne, hvor de er nu, så kan forbrugerne godt regne med, at flypriserne bliver endnu billigere i 2019, end de har været i år.

Flyrejser har det seneste år også været på den politiske dagsorden, hvor den miljøbelastende effekt er blevet heftigt debatteret.

Men det er svært at se, at forbrugerne er miljøbevidste, når det gælder flyrejser, vurderer Jacob Pedersen.

- Det er ret åbenlyst, at hvis man fra politisk side ønsker at bremse væksten i flytrafik via nogle miljøafgifter, så skal det ske med nogle meget større beløb, end det gør i øjeblikket.