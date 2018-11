Flere skal i lære: Tietgen vil samarbejde med tyske virksomheder om praktik

Handel- og kontorelever på Tietgen Business slås hvert år med at finde læreplads. Nu skal praktikforløb i Tyskland gøre dem mere interessante for fynske virksomheder, der efterspørger tysktalende elever.

- Det er mest inden for kontor og handel, at der er få stillinger. Virksomhederne har travlt, de har vækst, og en elev koster ressourcer, forklarer Søren Emdal, der selv har erfaring fra blandt andet detailbranchen.

I øjeblikket er 101 studerende beskæftiget i praktikcentret, mens 81 er kommet i lære. De studerende fortsætter med at søge lærerpladser, og nogle finder pladsen inden for få dage, mens andre ender med at tilbringe måneder eller år i de simulerede virksomheder.

- Det er frustrerende for nogle. Først tænker man 'hvad er det for et sted, jeg skal være', siger Søren Emdal, som er vejleder på handel- og kontoruddannelsen i praktikcentret.

I årtier har Tietgen Praktikcenter måttet beskæftige deres studerende i simulerede virksomheder, hvor de studerende kan få nogle af de opgaver, de ville have fået i en rigtig virksomhed, hvis de var kommet i lære.

Det er ikke noget nyt, at studerende på handel- og kontoruddannelser har svært ved at finde lærepladser.

Tietgen Business i Odense har 101 elever, der mangler lærepladser inden for handel og kontor.Fordelingen er: - Detail: 33 elever - Handel: 14 elever - Kontor (administration): 35 elever - Kontor (økonomi): 19 elever 81 elever fra Tietgen Praktikcenter er i øjeblikket i lære eller restlære. Eleverne kan begynde i praktikcentret og komme i lære i en virksomhed undervejs. Det svarer nogenlunde til antallet i tidligere år. I 2015 kom 74 elever i lære. Derfor er Tietgen Business begyndt at sende deres studerende i kortere læreforløb af typisk tre ugers varighed i tyske handelsvirksomheder. Det skyldes, at skolen har indtryk af, at tyskfærdigheder i stigende grad er efterspurgt i fynske virksomheder.

Tysk er efterspurgt

Tietgen Business arbejder på at finde ud af, hvordan uddannelsesinstitutionen bedre kan sikre de kompetencer, fynske virksomheder efterspørger. De er for nylig blevet opmærksom på, at særlige sprogkundskaber er en mangelvare på fynske handelskontorer, og ifølge Søren Emdal er der efterspørgsel på elever, som kan kommunikere med virksomhedernes tyske kunder.

- Virksomhederne skriger på, at eleverne skal lære tysk, siger han og fortsætter:

- Der er kommer meget fokus på det nu, hvor handelsvirksomhederne er i vækst - også i robotindustrien. De mangler sælgere, der kan tysk.

Derfor er Tietgen Business begyndt at samarbejde med tyske virksomheder om at give de studerende kortere læreforløb, der kan være et skridt på vejen mod en fast elevplads.

- Vi har kontakt til virksomhederne dernede og bruger elevernes uddannelsesplaner til at finde ud af, hvad de mangler at lære, og laver et forløb ud fra det, forklarer Søren Emdal.

Indtil videre har tre studerende fra praktikcentret været i praktik i tyske forretninger, og Søren Emdal regner med at komme til at sende flere afsted i den kommende tid.

- Det er godt at have på CV'et, og vi kan se, at eleverne får samtaler med handelsvirksomheder efterfølgende, forklarer han.

I alt har Tietgen Praktikcenter studerende med hovedforløbsspecialerne detail, handel og kontor med speciale i enten administration eller økonomi.