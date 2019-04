Politikerne har flere valgmuligheder, når de skal sikre, at der er arbejdskraft nok til at holde opsvinget i gang. Derfor burde vi interessere os mere for økonomien, når krydset på stemmesedlen snart skal sættes, mener dagens klummeskribent, chefanalytiker Jan Størup Nielsen, Nordea.

Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. Alligevel fylder den økonomiske politik kun ganske lidt i den offentlige debat. Nogle vil påstå, at de store partier lige præcis på det område ligner hinanden så meget, at der ikke er nogle nævneværdige forskelle at diskutere. Men måske skyldes det også, at vi er begyndt at tage den igangværende opsving så meget for givet, at vi i værste fald "glemmer" at få lavet de reformer, der er nødvendige for at fastholde dansk økonomi på ret kurs.

I USA er økonomi det ubetinget vigtigste emne i den politiske debat. Tilbage i 1992 gjorde spindoktor Spani Daniles udtrykket "The economy, stupid" til et mantra i Bill Clintons kamp for at vælte den siddende præsident George W. Bush.

Tankegangen var, at demokraterne med Clinton i spidsen igen og igen under valgkampen skulle sætte fokus på økonomien, fordi det i sidste ende altid er det, der afgør et amerikansk præsidentvalg.

At økonomien er altafgørende i amerikansk politik, ser vi også i dag. Her er Donald Trump ved at forberede sig til næste års præsidentvalgkamp. For at sikre sig, at han kan gå ind i valgkampen med en stærk økonomi i ryggen, har han på det seneste gjort stadig flere tilnærmelser til Kina. Det betyder, at der med stor sandsynlighed snart kommer en handelsaftale mellem de to lande, hvilket vil puste yderligere liv ind i det aldrende amerikanske opsving - og dermed i sidste ende også øge sandsynligheden for, at Trump bliver genvalgt som amerikansk præsident i 2021.

Men i dansk politik er situationen lige nu en helt anden. En måling fra Norstat Danmark for Jyllands-Posten og Altinget viste for nogle måneder siden, at miljø- og klimapolitik er det mest afgørende politikområde for, hvor vælgerne vil sætte deres kryds til det næste folketingsvalg. Herefter følger sundhedspolitik, udlændingepolitik, socialpolitik, retspolitik og uddannelsespolitik i nævnte rækkefølge. Først på en 7. plads kommer den økonomiske politik.

Men hvorfor er det, at danskerne tilsyneladende ikke vægter den økonomiske politik højere, når de skal sætte deres kryds? En nærliggende forklaring kan være, at dansk økonomi i en længere periode har været inde i et solidt opsving.

I denne periode er beskæftigelsen vokset med mere end 225.000 personer - eller mere end 1.000 personer hver eneste uge. Det svarer til, at beskæftigelsen i Danmark over de seneste seks år er vokset lige så meget, som der i dag er indbyggere i Odense og Kerteminde kommune tilsammen! Set i det lys er det måske ikke så underligt, at det danske vælgerkorps i dag ikke bekymrer sig så meget om økonomien, men i stedet vælger at fokusere på andre ting, når de skal sætte deres kryds.

Det burde dog ikke være sådan. For den nuværende økonomiske fremgang er nemlig i høj grad resultatet af nogle politiske beslutninger, der er blevet truffet tidligere, og som altså har skabt hele fundamentet for, at vi i dag kan nyde et solidt opsving uden de store ubalancer.

Den reform, der har haft størst betydning, er uden sammenligning tilbagetrækningsreformen fra 2011. Her fremrykkede man den forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen, som var vedtaget med velfærdsaftalen fra 2006.

Reformen har været stærkt medvirkende til, at antallet af beskæftigede over 60 år er steget med mere end 50.000 personer over de seneste fire år. Det vil sige, at næsten en fjerdedel af stigningen i den samlede beskæftigelse stammer fra gruppen af personer over 60 år.

Frem mod udgangen af 2020 forventes op mod 60.000 flere at komme i beskæftigelse. Fordi arbejdsløsheden lige nu er meget lav, vil det kræve, at en stor del af denne fremgang kommer fra personer, der i dag ikke er en del af det danske arbejdsmarked. Set i det lys bliver den største udfordring at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de behøver.

Umiddelbart lyder det som lidt af et luksusproblem, men det er det ikke. Fordi hvis manglen på arbejdskraften for alvor spidser til, kan det betyde, at nogle virksomheder bliver nødt til at sige nej til nye ordrer. Det kan også betyde, at vi vil se en ny bølge af udflytning af arbejdspladser til udlandet, fordi danske virksomheder mister konkurrenceevne.

Så når politikkerne kaster sig ind i valgkampen, vil de forhåbentlig komme med deres bud på, hvordan vi sikrer, at virksomhederne også fremover kan få den arbejdskraft, de skal bruge.

Det kan gøres på mange måder. Man kan eksempelvis øge arbejdstiden for dem, der allerede er i beskæftigelse, man kan øge deltagelsesgraden blandt navnligt de unge og de ældre, man kan få nogle af de personer, der i dag står helt uden for arbejdsmarkedet, ind i arbejdsstyrken, og/eller man kan forsøge at tiltrække endnu flere udlændinge til Danmark.

Hvilke håndtag, man vælger at dreje på, er en politisk beslutning. Men det bør stå klart, at hvis man ikke gør noget, så risikerer opsvinget hurtigt at løbe ud i sandet.