Flere penge til ø-passet: Millionindsprøjtning skal sælge de sydfynske øer

De sidste to et halvt år har alle danske øer, som det er muligt at komme til med færge, været samlet i et rødbedefarvet hæfte ved navn ø-passet.

Her er hver ø præsenteret med kort, billeder, links og demografiske oplysninger. Samtidig er det muligt at samle på mærker, der markerer de øer, man har besøgt, ligesom backpackere syer flag på deres rygsække.

Det er Landdistrikternes Fællesråd, der driver ø-passet. Nu søsætter fællesrådet et nyt projekt, der skal styrke konceptet, som er med til at markedsføre øerne og sikre turisme og udvikling. Det skyldes, at ø-passet har fået en million kroner fra Nordea-fondens kystpulje og en halv million kroner fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje, og pengene er til gavn for i alt 38 øer - herunder de, der ligger omkring Fyn.

- Ø-passet har skabt synlighed omkring aktiviteter og oplevelser på øerne, især på de mindre øer. Med støtten fra Nordea-fonden og Erhvervsministeriet kan vi styrke synligheden endnu mere og være med til at fremme turisme og bosætning på øerne, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.