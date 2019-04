Flere og flere firmaer udsættes for cyberangreb

Hver fjerde mindre fynske virksomhed har oplevet cyberangreb - for to år siden var det hver femte. Til gengæld har flere end før en plan for beskyttelse.

Flere og flere mindre virksomheder på Fyn bliver udsat for cyberangreb. Fra 2016 til 2018 er der sket stigning, så mens hver femte virksomhed i 2016 havde prøvet at være udsat for cyberangreb, så var det hver fjerde, der to år senere, i 2018, var udsat for det samme.

Det fremgår af en undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har lavet for Danske Bank blandt 901 virksomheder med 2-249 ansatte, heraf langt flest mindre virksomheden. Knap 100 virksomheder er spurgt i den fynske del af undersøgelsen.

72 pct. af de fynske virksomheder har en plan for, hvad de skal gøre, hvis de bliver udsat for cyberangreb. I 2016 var det kun 57 pct., der havde en plan, fremgår det af undersøgelsen.

- Især de mindre virksomheder er nok tilbøjelige til at tænke, at det primært er noget, der rammer de større virksomheder. Men uanset virksomhedens størrelse bør man under alle omstændigheder tage sine forholdsregler, siger Jan Reifling, områdedirektør for Danske Banks erhvervskunder på Fyn.

- De kriminelle bliver mere og mere professionelle, det er en god idé at forsikre sig mod cyberangreb, så man er dækket, hvis virksomheden rammes af en hacker eller et virusangreb, tilføjer han.

I den forbindelse understreger Jan Reifling, at det er en god idé at forsikre sig mod indbrud i virksomhedens netbank, da virksomheder ikke er dækket på samme måde som privatpersoner.

Bankdirektøren oplyser, at it-sikkerhed i stigende grad optager kunderne, og derfor holdes der også løbende både gå-hjem-møder og webinarer, hvor kunderne orienteres om, hvordan man som virksomhed beskytter sig bedst muligt.