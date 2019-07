I seks år er beskæftigelsen steget uafbrudt på det danske arbejdsmarked, og i dag er der på landsplan et rekordhøjt beskæftigelsesniveau med knap 2,3 millioner i job.

Heldigvis følger Fyn med på den gode kurs, her er der nemlig også godt gang i beskæftigelsen, der i det seneste år er steget i syv ud af de ti fynske kommuner. Det viser nye tal fra Dansk Erhverv. Du kan se tallene for din egen kommune på kortet nedenfor.

- Når vi kan se, at beskæftigelsen stiger, så er det fordi virksomhederne har positive forventninger til udviklingen og til at kunne vokse og afsætte de produkter eller ydelser, de sælger. Så længe, virksomhederne har den her positive forventning, og man også fra virksomhedernes side oplever at kunne øge omsætningen i takt med, at man ansætter flere, så bevæger tingene sig i den rigtige retning, siger arbejdsmarkedschef hos Dansk Erhverv, Peter Halkjær.

Faktisk er der så meget gang i arbejdsmarkedet på Fyn, at der både i Odense og Middelfart er flere i job end nogensinde før.

I Odense er beskæftigelsen steget med 700 fuldtidsansatte bare i det seneste kvartal. Den positive udvikling betyder, at der lige nu er 82.700 beskæftigede i Odense. Også Middelfart sætter rekord, og for første gang er der over 14.000 i job i kommunen.

Arbejdsmarkedschef Peter Halkjær kan ikke præcist sige, hvorfor det går så godt i netop Odense og Middelfart, men forklarer, at det for eksempel kan skyldes at kommunerne har været gode til at tiltrække nye virksomheder, eller at lokale virksomheder har haft gunstige forhold og derfor er vokset mere end gennemsnittet.

Kun på Langeland og Nordfyn er beskæftigelsen faldet det seneste år. Især på Langeland er der sket et stort fald i beskæftigelsen, der er faldet med 88 fuldtidsbeskæftigede, hvilket svarer til næsten 3 procent af arbejdspladserne i kommunen.