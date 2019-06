Flere er på boligjagt med lån i hånden

Både i byerne og i landdistrikterne har flere i maj fået et lånetilbud til at købe en bolig. Det viser tal fra finansinstitutternes brancheorganisation, Finans Danmark, fredag.

Antallet af lånetilbud til boligkøb er omkring 25 procent højere, end det var i samme måned sidste år.

Mængden af lånetilbud er indikator for, hvor mange potentielle boligkøbere der har økonomien på plads og snart kan komme med et bud på en bolig, forklarer Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Da der ofte ligger et eller flere lånetilbud forud for en bolighandel, tyder dagens tal på, at der også i den kommende tid vil blive handlet mange boliger, siger hun.

Fordelt på land og by var der 22 procent flere lånetilbud i landdistrikterne, mens det i byerne er 25 procent.

Den voksende appetit på at få et eller flere lånetilbud hænger ifølge Finans Danmark også sammen med den lave rente.

Ud over lånetilbud til boligkøb omlægger boligejere og virksomheder også deres lån i stor stil. Ikke siden 2015 har maj måned haft så mange mange lånetilbud generelt.