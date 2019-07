Flere elever på erhvervsuddannelserne efter sommerferien: Teknologi og byggeri er populært

- Der er en tendens til, at flere og flere af de helt unge vælger en erhvervsuddannelse hos os, når de går ud af folkeskolen eller 10. klasse, fortæller han og forklarer, at det blandt andet skyldes, at de unge ikke længere fra start skal forholde sig til, om de for eksempel vil være murer eller tømrer. I stedet får de mulighed for at prøve forskellige ting af indenfor deres interessefelt, før de vælger uddannelsesretning.

Stigende interesse for byggeri og teknologi

- Det ser ud til, at interessen er større, når det gælder uddannelser inden for byggeri, energi og konstruktion og indenfor robot, teknologi og automatik. Og det er også nogle af de steder, hvor der er særligt gode job- og karrieremuligheder, fortsætter Lars Havelund.

Det dækker blandt andet over uddannelser som tømrer, murer, elektriker, smed og industritekniker.

- De stigende elevtal tyder på, at unge i højere grad vælger uddannelse ud fra interesse, og at det har fæstnet sig hos de unge, at man ikke behøver at starte med en studenterhue for at få en videregående uddannelse eller et fedt job. De ved godt, at de skal være på arbejdsmarkedet i mange år, og derfor er det ikke så afgørende, om man starter det ene eller det andet sted, siger Lars Havelund.