Flere ældre bliver i jobbet

Antallet af erhvervsaktive danskere over 70 er blevet langt større siden 2008. Det viser en ny analyse foretaget af organisationen Lederne.

Analysen er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og viser, at antallet af personer over 70, der er beskæftigede, er steget med 24.086 fra 2008 til 2016. Det er en stigning på 77 procent.

Og mens der siden 2008 er lavet flere tilbagetrækningsreformer mener Lederne ikke, at det er årsagen.

- Jeg opfatter dette her som en kulturelt omslag i forhold til det, vi så i 1980'erne.

- Det er folk over 70, der kunne være gået på pension, der bliver på arbejdsmarkedet. Og det gør de, fordi de gerne vil være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.

- Det er en markant modreaktion på den tankegang, der lå bag efterlønsordningerne, der var en slags "skrub-af-fra-arbejdsmarkedet-præmie", siger direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen.

Indregner man stigningen i andelen af befolkningen, der er over 70, er andelen af dem i beskæftigelse stadig steget betydeligt, nemlig fra 5,3 procent til 7,3 procent. Eller 39 procent.

Samme udvikling ses i andelen af de 65-69-årige, der er på arbejdsmarkedet, steget fra 18 til 22 procent.

- Samfundsøkonomisk er det jo helt ekstraordinært vigtigt at holde på den arbejdskraft.

- Det er en stor samfundsøkonomisk bonus, vi får af dette her. De får selvfølgeligt selv en økonomisk bonus, men det viser også, at folk over 70 bestemt er til gavn for samfundet, siger Henrik Bach Mortensen.

Til Politiken fortæller Bjarne Hastrup, administrerende direktør for Ældre Sagen, at det ikke er uden udfodringer at blive på arbejdsmarkedet. Eksempelvis kan man ikke være del af dagpengesystemet, når man er over 65.

- Når du bliver tvangsudmeldt af dagpengesystemet, så er beskeden til dig, at du sådan set ikke behøver at blive i arbejdslivet.

- Og hvis du gør, så er du ikke sikret, siger han til avisen.

Udfordringer til trods, så tror Henrik Bach Mortensen, at antallet af beskæftigede ældre til stige:

- Efter vi nåede et seniorpolitisk lavpunkt med efterlønnen, så tror jeg, at vi er midt i en udvikling i den anden retning.

- Vi lever heldigvis længere og sundere. Derfor vil der også være stadig flere, der ønsker at blive på arbejdsmarkedet, siger Henrik Bach Mortensen.