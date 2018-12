Firehjulet luksus i millionklassen: Lars plejer nogle af verdens mest eksklusive biler

- Det er simpelthen et skønt job, siger Lars Oxholm, som i sit firma Carcare by Oxholm tager sig godt af luksusbiler for millioner.

- Det er et job, der giver utroligt mange oplevelser, et stort netværk og kontakt til mange spændende mennesker, siger 48-årige Lars Oxholm.

- Det er simpelthen et skønt job. Det har ikke altid været lige nemt, og det har været et langt, sejt træk at gøre det til en forretning. Men jeg elsker det. Jeg elsker bilerne, og jeg elsker at aflevere et køretøj, der står SÅ skarpt. Det er simpelthen en æstetisk nydelse at lade fingrene glide hen over den blanke, silkebløde lak - både for ham, der henter sin bil, og for mig, fortæller Lars Oxholm.

Rammerne på Grønlandsvej i Horsens er i princippet ydmyge. Men et blik rundt i hallen, hvor diplomer og certifikater hænger på væggen, vidner om, at det er bilerne - og deres ejere - ikke. Diplomerne afslører også, at Lars ikke bare plejer biler, men også lystbåde og fly. Det sidste for flyselskabet Joint Jet, der flyver med VIP-kunder.

Lars Oxholm har i sit firma Carcare by Oxholm specialiseret sig i bilpleje på højt niveau. Han nurser bilerne i sit firma i Horsens, men også i udlandet. Og han gør det så godt, at bladet Bilmagasinet har omtalt ham og hans arbejde som "blandt de bedste i Europa".

Født 1970 1987 10. klasse fra Elbæk Efterskole 1992 Uddannet værktøjsmager 1996 Hf fra Fællesseminariet 1998-2000 Audiotekniker i København 2000-2002 Sonax, Tyskland 2002-2003 Selvstændig i Tyskland, hvor han bl.a. arbejdede med prototyper hos VW i Wolfsburg 2003-2008 Arbejder for ALD med centre i Taastrup og Fredericia 2009 åbner Sonax Service i Horsens 2010 vinder opgaven med at klargøre biler på Audi Center, Fredericia 2012- Driver Carcare by Oxholm i Horsens med pleje og vedligehold af specialbiler

- Ergo søgte jeg hjem til Danmark og København og arbejdede i en del år for et af Danmarks største leasingfirmaer ALD, hvor vi hvert år havde 5000 biler igennem klargøringen, og jeg havde 18 mand ansat.

- Fra 2000 til 2002 arbejdede jeg og lærte det grundlæggende hos Sonax i Tyskland. Men udover at jeg havde min lejlighed i København, vidste jeg, at der var flere penge i det i Danmark. Hvor en tysker fik 150 DM svarende til 600 kr. for en klargøring, fik man på det tidspunkt i Danmark 1500 kr. for det tilsvarende arbejde.

- Det var mega spændende og lærerigt. En kollega i Malaysia laver noget af det ypperste inden for bilpleje. Biler fra Europa "shippes" til Malaysia bare for at få en omgang pleje hos ham.

- Jeg var med i en ERFA-gruppe inden for Sonax og havde der mødt mennesker fra mange lande, så jeg havde gode kontakter i branchen. Jeg valgte at rejse ud i verden.

- Jeg følte mig ramt, men måtte jo erkende, at alt samarbejde standser på et tidspunkt. Det viste erfaringen fra ALD og Audi mig.

- Efter to et halvt år overtog Audi imidlertid selv klargøringen, og der opdager jeg jo, at der kan være store udfordringer i at lægge alle æggene i én kurv.

- Jeg fik ret hurtigt en pæn del - vel halvdelen - af de lokale bilforhandlere som kunder. Jeg stod for klargøringen af deres biler og trivedes med det. Men så bliver jeg en dag spurgt, om jeg er interesseret i - i konkurrence med andre - at give tilbud på al klargøring i Audis nye center ved Fredericia.

- Så det var ikke bare lige at komme hjem og fortsætte, hvor jeg slap. Det var et langt, sejt træk at få godt fat igen. Jeg fik en del af de gamle kunder tilbage, men fik ind imellem også nogle af de fede biler - og skiftede gradvis over til specialbilerne.

- Men det var ikke så nemt, viste det sig. Ikke så nemt som første gang, jeg startede. For forhandlerne havde jo oplevet, at Lars "er sådan én, der bare smutter", da jeg fik tilbuddet fra Audi et par år tidligere.

Efter at have fået luft under vingerne var Lars i 2012 tilbage i Horsens, hvor han genåbnede på Grønlandsvej og satsede på at fortsætte med klargøring for de lokale forhandlere.

Kunderne kræver diskretion

De dyreste biler kommer private bilsamlere ofte med, men i modsætning til importørerne går det ikke an at nævne navnene på nogen af de private kunder.

- Diskretion, du ved ... folk går helst stille med dørene, siger Lars, men afslører dog, at han løbende passer hele bilparker for kendte, danske velhaver-familier.

En gang om året er der Track Day, som My Garage i Vejle står bag. Det er to dage på Vandel Flyveplads, hvor importører kommer med superbiler fra bl.a. Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes, Audi, BMW, Jaguar, Range Rover, Rolls Royce, Aston Martin, Bentley og endda Zenvo, en danskproduceret superbil.

- Det er rent show-off. Der er biler for mange hundrede millioner kroner i de dage på den nedlagte flyveplads i Vandel. En dag er for importørerne selv, den anden dag for special-indbudte gæster. Der har jeg været heldig at være med. Det er virkelig sjovt at opleve, og det har givet et hav af kontakter til både private og professionelle.

Og det er de kontakter, der bogstaveligt giver arbejde derhjemme i hallen på Grønlandsvej.

Hvor han i sin tid fik 1500 kroner for klargøring af en almindelig bil, betaler kunderne i dag typisk 4000-6000 kroner plus moms for en gang lakpleje.

Og dyrere er det selvfølgelig, når bilen skal have den helt store tur både ind- og udvendigt. Når læderindtrækket også skal behandles, osv.