2. De rigtige medarbejdere

Mindst fem procent af de ansatte i Yoyo Globalt Freight skal være it-medarbejdere, selv om kerneproduktet er spedition og fragt. Teknologien spiller en afgørende rolle i konkurrencen om fragten på verdensmarkedet, så det handler hele tiden om at være et skridt foran de andre. Derudover handler det for den lille fynske spiller om at tilbyde de ansatte så godt et arbejdsklima, at de ikke kan lokkes væk - og det virker også. I løbet af den seneste håndfuld år har firmaet kun måtte sige farvel til en enkelt ansat, som forlod firmaet for en konkurrent.