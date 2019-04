Fire ansatte får 250 nye kollegaer: Genbrugskoncern køber sig ind i Odense

De har allerede 250 ansatte fordelt på 35 anlæg i Sverige, Norge og Danmark. Nu er RGS Nordic også på plads på Fyn, efter at koncernen har overtaget et mindre genbrugsanlæg i Odense.

Fire ansatte på genbrugsstationen på Energivej i Odense samt en modtageplads på Lindø får i denne uge 250 nye kollegaer, når de bliver del af den nordiske koncern RGS Nordic.

Dermed bliver de fire ansatte hos NCC Industris anlæg i Odense del af en stor genbrugskoncern, som har genanvendelsesanlæg i Danmark, Sverige og Norge, fordelt på 35 anlæg.

Den nye genbrugsø på Fyn bliver en af de mindre, lyder det fra regionsdirektør i RGS Nordic, Torben Vinkel.

- For os er det en mindre handel, men den er vigtigt, fordi det betyder, at vi er til stede på Fyn og i Odense med et anlæg. Vores ambition er, at vi skal være til stede i alle større byer i Skandinavien, og det er vi godt på vej mod, siger han.

RGS Nordic er eksperter i behandling af forurenet jord og industrispildevand samt genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, og med overtagelsen i Odense er Fyn også kommet på kortet hos koncernen.

- Vi har opført Odense Skydebane, hvor vi har bygget et komplet skydeanlæg af kategori 2-jord, men det her er vores egentlige første genanvendelsesanlæg på Fyn. Vi har haft et mindre anlæg i Nyborg, men det blev lukket for 10 år siden, siger han.