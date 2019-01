Finansmarkederne tager Mays brexit-nederlag med ro

Tirsdag aften stemte det britiske parlament nej til den aftale med EU, som premierminister Theresa May har forhandlet om Storbritanniens farvel til unionen.

Selv om det giver maksimal forvirring om, hvad der skal ske, tager finansmarkederne udviklingen med ro.

I Danmark åbner det toneangivende aktieindeks C25 med en stigning på 0,3 procent onsdag. I Asien faldt aktierne moderat natten igennem, mens de store europæiske aktiemarkeder indikeres at åbne positivt.

På valutamarkedet var der heller ikke megen dramatik natten igennem, hvor pundet kun svingede moderat.

Udviklingen afspejles af kommentarer fra bankers økonomer. Langt de fleste mener fortsat, at EU og Storbritannien nok skal finde en aftale, da udsigten til et kaotisk og ustruktureret britisk exit ikke er i nogens interesse.

- Vores holdning har hele tiden været, at det - formentlig efter flere afstemninger - ville lykkes at få godkendt en udtrædelsesaftale med EU, og at det også meget vel kunne indebære, at brexit-datoen bliver skubbet længere ud i fremtiden.

- Det holder vi fast i. Men usikkerheden er meget stor på grund af den mudrede politiske situation. Risikoen for et kaotisk "no-deal" brexit er således fortsat helt reel, selv om størstedelen af parlamentet vil gå langt for at undgå det, skriver Jyske Bank onsdag morgen.

Som tingene står, forlader Storbritannien EU sidst i marts. Men Storbritanniens regering kan unilateralt stoppe det, ved at trække sin ansøgning om udtrædelse tilbage.

Der kan også blive udskrevet en ny folkeafstemning, eller det britiske parlament kan ende med at støtte en lignende aftale, når virkeligheden er kommet tættere på.

- Vi mener, at udsigten til et kaotisk brexit uden en aftale med EU er blevet mindre, skriver investeringsbanken Goldman Sachs europæiske cheføkonom, Adrian Paul, ifølge nyhedsbureauet Reuters om tirsdagens afstemning.