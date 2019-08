Fik 30 millioner på robotaktier: Køber ikonisk havnebygning

Odico er flyttet ind i den historiske maskinhal på havnen i Odense, hvor de har fået 8000 kvadratmeter under tag - bl.a. fået et rum med 20 meter til loftet. Foto: Michael Bager

Robotvirksomheden Odico har købt historisk bygning på havnen fra konkursboet efter Falck Schmidt. Odico hentede 30 millioner i en børsnotering sidste år, som skal bruges på udvikling. Med købet af den gamle havnecentral fra Odense Elværk har Odico så meget plads, at firmaet vil skabe et udviklingsmiljø og inviterer andre indenfor.

- Tryk på den blå knap! Adm. direktør Anders Bundsgaard griner, mens pressens udsendte hopper et skridt tilbage på betongulvet, da den 86 år gamle portalkran med et smæld kører frem i loftet 18-20 meter over os. - Ja, man tror jo den falder ned, men den virker upåklageligt stadigvæk, siger direktøren for robotvirksomheden Odico, før han stopper den kæmpe jernkonstruktion fra Thomas B. Thriges fabrikker med et tryk mere på fjernbetjeningen. Midt på gulvet i det gigantiske rum, som var hjertet i den havnecentral, som Thomas B. Thrige-koncernen i 1933 leverede til Odense Elværk som datidens højteknologi, står Odicos bud på en robotløsning til byggebranchen. Den 22 meter bredde portalkran med en oprindelig løftekapacitet på 60 ton svæver over en hvid 20-fods container med en orange ABB-robot placeret i midten. Odicos Factory On The Fly, som er udviklet og konstrueret til brug på byggepladser, når der skal formgives og tilskæres elementer. Det har Odico allerede gjort til alt fra scenerekvisitter på teatre og til HCA Festivals, vindmølletestudstyr og nyskabende bygningsværker som Olafur Eliassons Fjordenhus i Vejle. Det var i forbindelse med netop den opgave, hvor 4500 kvadratmeter flamingo-forme skulle flyttes fra Odense-firmaet til Vejle med 110 vognlæs, at Bundsgaard og Odico-medstifter arkitekt Asbjørn Østergaard kom på at bygge en mobil robotløsning, som kan placeres direkte på byggepladsen.

Fakta Odico A/SOdico blev etableret i 2012 af direktør Anders Bundsgaard samt teknisk direktør og arkitekt Asbjørn Søndergaard.Virksomheden producerer robotløsninger til blandt andet byggebranchen. Robotterne kan skære og fræse i forskellige materialer i tre dimensioner. Gennem de sidste syv år har virksomheden haft omkring 250 opgaver for 100 kunder. Ledelsen ser dog ikke Odico som en produktionsvirksomhed, men som en teknologivirksomhed, der udvikler og sælger robotløsninger. Blandt andet Factory on the Fly, som er en mobil robotplatform, som kan stå på byggepladser. I december offentliggjorde virksomheden, at den havde solgt den første Factory on the Fly. Robotten kommer i en 20-fods container. I juli sidste år gik virksomheden på den danske børs Nasdaq First North, hvor man fik 30 millioner kroner ind og 3600 nye ejere. Siden er aktieværdien gået både op og ned - i denne uge nåede Odico-aktien under 11 kroner, men den har også været oppe på 48 kroner pr. aktie. Virksomheden, der ligger i Odense, har 27 ansatte. Senest har firmaet etableret en afdeling med fem softwarespecialister i Indien.



Anders Bundsgaard med de orange ABB-robotter, som Odico bruger til sine løsninger og produktion. Med de mange kvadratmeter i den tidligere el-central fra 1933 har Bundsgaard al den plads, han skal bruge mange år frem - så meget at han agter at leje noget af den ud. Foto: Michael Bager

Hjørnesten i børsnotering Containerløsningen er afgørende for den intention, som Odico har om at introducere mobile robotløsninger i byggeriet og bryde med årtiers firkantede former og konservative tilgang til opgaverne. Sidste år var den hjørnestenen i den plan, som sikrede virksomheden en særdeles succesfuld børsnotering på Nasdaq First North. De 30 millioner kroner, som børsintroduktionen kastede af sig, var på forhånd øremærket til udvikling - bl.a. er der ansat nye udviklere i Odense, og før sommerferien etablerede Odico en ny afdeling med fem software-specialister i Bangalore i Indien, som del af virksomhedens udviklingshold. Hjemme i Odense har Odico med det nye hovedkontor på havnen udvidet rammerne og fundet plads til at vokse, men der er ikke er skudt penge fra børsintroduktionen i bygningen på Oslogade, understreger Bundsgaard. - De penge skulle bruges til udviklingsarbejdet, så den bygning har vi købt med et traditionelt realkreditlån og lagt det hele over i et selvstændigt firma, siger Anders Bundsgaard, som derfor nu også er direktør i firmaet Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense Aps. - Da vi gik på børsen var det med det formål at få midler til at adskille vores udvikling og produktion, og det kan vi gøre, efter vi har købt bygningen, som også giver os pladsen til at vokse, uden at vi skal tænke på kvadratmeter, siger Bundsgaard, som har brugt sommeren på at flytte fra sine tidligere lokaler i udkanten af Odense til Oslogade. Det har dog trukket lidt ud, for sommeren bød på flere opgaver i produktionen end normalt.

Odico har 20 meter til loftet i den store hal i bygningen, hvor den gamle portalkran fra Thomas B. Thrige-koncernen fortsat fungerer. Foto: Michael Bager

Rekvisitter og vindmøller Nogle af opgaverne er til Det Ny Teater i København, som har fået formskårede rekvisitter i flamingo og en hel scenekonstruktion. Odico har også en finger og rekvisitter med i HCA Festivals i Odense, som bl.a. har fået en kongestol fra Odico. Byggebranchen og nogle af verdens vindmøllegiganter er også på kundelisten. Siemens får emner til brug i både udvikling og test, fortæller Bundsgaard, som ellers ikke kan sige meget. Det må han ikke. - Vi er blevet underlagt nogle meget strikse krav fra Nasdaq, som gør, at jeg skal være varsom med, hvad jeg melder ud, siger han. Han har dog allerede meldt ud, at firmaet har solgt de første af sine containerrobotter, og han forventer, at Odico når et erklæret mål i børsprospektet om at sælge fem containere yderligere i år. Det ændrer dog ikke på, at virksomheden er i en udviklingsfase - som er dyr. - Vi kommer jo ud med et forholdsvist stort underskud for en virksomhed af vores størrelse, men det er helt efter budgettet og som ventet, siger han om det udviklingsarbejde, pengene fra børsnoteringen har sat ekstra fart på.

Plus på produktion Odico har ellers lavet plus på bundlinjen (bortset fra et mindre minus i det første regnskab) gennem sine første seks regnskabsår, fordi der netop har været løbende produktion i virksomhedens levetid. En produktion, der fortsætter i nogle af de tilstødende lokaler, men det store rum, som vi står i, skal bruges til udvikling i virksomheden. - Det bliver 100 procent udvikling herinde, men bygningen er faktisk alt for stor til os, siger, siger Bundsgaard. Han viser rundt i bygningen, forbi hovedkontoret hvor udviklere, bogholdere og salg sidder. Vi går henad lange gange og møder undervejs nogle enkelte medarbejdere i virksomheden, som i dag beskæftiger 27 ansatte i alderen 17 til 71 år. - Vi skal leje nogle af de mange kvadratmeter ud, vi kunne godt tænke sig at skabe et industrielt udviklingsmiljø her for os og andre robotvirksomheder. Ikke iværksættere og startups, men scaleups, der er kommet lidt videre, siger han.

Finde lejere Vi træder ind i et lokale med rækker af stole og en projektor i loftet. Den blev hængende fra den tidligere ejer Falck Schmidt Defense Systems, som gik konkurs i 2017. Efter måneders forhandlinger kom Odico og kurator efter boet frem til en købsaftale, som efterlader Bundsgaard og Co. med et realkreditlån på et mindre millionbeløb, men til gengæld gav Odico 8000 kvadratmeter at boltre sig på. - Der er meget plads, også mere end vi kan bruge, og derfor er der ingen tvivl om, at vi skal ud og finde nogle lejere, for vi kan ikke bruge pladsen selv, siger han. Han åbner døren ind til et stort lyst lokale med blåt tæppe på gulvet. Der hænger ledninger fra loftet. - Her kunne sagtens sidde en virksomhed med 35-40 mand. I det hele taget er bygningen i super fin stand, vi er rykket ind uden at skulle gøre ret meget andet end at rydde op og gøre rent, siger han. Falck Schmidts efterladenskaber er da ikke helt væk, og man skal træde over rest af affald for at komme over i den del af de mange kvadratmeter, som Odico har flyttet sin produktion ind i. Bundsgaard går forbi et par store orange robotter og en enkelt medarbejder og videre ind i endnu en stor og tom hal. - Jeg vil gerne skabe et industrielt udviklingsmiljø herude med en række lejere, og på længere sig er der også plads til, at vi måske kan etablere en serieproduktion selv, siger han.

