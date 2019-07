Ferieomlægning af danske boliglån slår rekord

En omlægning af boliglån har som aldrig før været en del af sommerferieplanerne i år. Det viser tal fra Nordea Kredit.

De store mængder af omlægninger er blevet omtalt som en konverteringsbølge. Den er groft sagt startet af forøget udenlandsk interesse for et sikkert sted at sætte sine penge.

Her har obligationer i danske boliglån været efterspurgt, og det har presset renten ned.

Derfor har flere boligejere tænkt, at det var attraktivt at omlægge lånet - på trods af omkostningerne ved en omlægning.

Det har fået milliarderne til at rulle i realkreditinstitutterne hen over sommeren.

Fristen for at opsige lån per 1. oktober er onsdag. Men allerede før mandagens arbejde var der opsagt lån for 137 milliarder kroner, skriver Nordea Kredit.

- Måneden er ikke slut endnu, men rekorden er allerede i hus, skriver chefanalytiker hos Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann i en analyse.

- Der er opsagt lån for 137 milliarder kroner, og det er mere end den hidtidige rekord fra januar 2005, hvor opsigelserne nåede op i 127 milliarder kroner.

- På daværende tidspunkt var det fastforrentede 6 og 7 procent lån, der i stor stil blev omlagt til 4 procent lån, mens det i dag er 2 og 2,5 procent lån, der omlægges til 1 procent lån.

Procenterne er den rente, der skal betales for lånet.

Tidligere har Nordea Kredit estimeret, at boliglån for 150 milliarder kroner ville blive omlagt.

- Men vi må erkende, at den prognose ikke længere holder, og at det bliver endnu vildere, end vi først havde antaget, skriver Lise Nytoft Bergmann.

Nykredits chefanalytiker, Jeppe Borre, anslår, at det meget vel kan ende med, at der bliver omlagt boliglån for næsten 180 milliarder kroner. Tallene opgøres for hvert kvartal.