Fem ekspertråd: Sådan laver du en god reklamefilm på sociale medier

Instafilm er et selskab, der hjælper virksomheder med markedsføring på sociale medier. Her er de i gang med optagelser hos en af deres virksomhedskunder, Tablemanners i Tommerup. Foto: Michael Bager

Selskabet Instafilm oplever en stigende efterspørgsel på korte film til sociale medier fra både virksomheder, kommuner og organisationer.

Her giver de et lille indblik i de principper, de producerer film ud fra. De kan være til gavn for virksomheder, der foretrækker at prøve kræfter med filmproduktionen på egen hånd.

1. Husk, hvem dit publikum er - Du er et menneske, de sociale medier er en scene, og de, der kigger på, er mennesker. Dit indhold skal appellere til mennesker og ikke Facebook.

2. Hold det kort - Folk har ingen tålmodighed på nettet. Det har vi heller ikke selv. Så lav jeres film så korte, som de kan tåle at blive.

3. Husk undertekster - Det er nok ikke nogen stor nyhed, hvor vigtige undertekster er. Men vi vil stadig godt pointere, at det er helt essentielt at få undertekster med på film, når langt de fleste videoer bliver set uden lyd på nettet.

4. Giv folk en oplevelse - Der er dybest set ikke nogen, der vil se en reklame. Derfor er du nødt til at give folk en lille "mini-oplevelse". Om den skal være sjov eller rørende afgøres af omstændighederne. Det vigtigste er, at der bliver skabt et bånd mellem din virksomhed og modtageren.