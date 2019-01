Fem års fremgang har givet over 200.000 job i det private

3200 personer fik job i den private sektor i november, viser tal fra Danmarks Statistik.

Dermed er 2018 godt på vej til at blive det bedste år på arbejdsmarkedet siden 2007, påpeger Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.

- Fremgangen i beskæftigelsen er en rigtig god nyhed, der med al tydelighed viser, at stadig flere danskere tager del i opsvinget i form af øget indkomst og jobsikkerhed.

- Det øger i sig selv privatforbruget og de private investeringer, hvilket bidrager til yderligere vækst og jobskabelse. Det betyder, at opsvinget herhjemme både kan beskrives som solidt og selvbærende, siger han i en skriftlig kommentar.

Med fremgangen i november er der de seneste fem år kommet 212.500 flere lønmodtagere blandt private virksomheder.

De fleste job er skabt inden for brancher som handel, transport og byggeri.

Desuden er der stor fremgang i kategorien erhvervsservice, der blandt andet dækker over rengøring.

Cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank forventer, at fremgangen vil fortsætte i 2019, men han advarer om, at det nok klinger af i styrke.

Det skyldes blandt andet, at fremgangen i verdensøkonomien ser ud til at gå ned i gear i år, og at flere virksomheder melder om mangel på hænder.

Men han ser gode muligheder for, at Danmarks økonomi vil opleve flere år med fremgang.

- Vi kan ikke have stigende beskæftigelse til evig tid. Enden på opsvinget rykker tættere på, men det kan formentlig godt fortsætte et par år endnu.

- Både virksomheder og husholdninger kan bruge mere. Vi bruger få penge, i forhold til hvor mange vi har i øjeblikket. Desuden er der mulighed for, at flere kan stå til rådighed på arbejdsmarkedet.

- Der er stigende risiko for, at der pludselig kommer en krise, men det skal nok komme udefra, som hvis brexit ender helt katastrofalt, eller at den italienske økonomi smelter sammen. Hvis ikke det sker, er der grund til at være optimist, siger Las Olsen.

Samlet set er 2.767.802 personer i beskæftigelse i den private sektor. Det er det højeste niveau nogensinde.

En del af fremgangen de seneste år skyldes dog ifølge Las Olsen, at der er kommet flere deltidsansatte på fuld tid - herunder fleksjob og studerende i job.