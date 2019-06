Fazer-direktør om milliardsalg: Alle ansatte i Danmark overtages af Compass Group

Odense: De omkring 1000 danske medarbejdere i Fazer Foods Service Danmark, som har hovedkontor i Odense, bliver ansat i giganten Compass Group, hvis den engelske virksomheds køb af Fazer Foods Service godkendes af konkurrencemyndighederne.

Det oplyser Mats Liedholm, administrerende direktør i Fazer Lifestyle Foods, til Fyens.dk.

- Så der er ikke nogen, der mister jeres job?

- Nej, når aftalen godkendes af EU's konkurrencemyndigheder, overgår alle ansatte til Compass Group.

- Skal der ske forandringer i forhold til hovedkontoret i Odense?

- Det spørgsmål må du stille til Compass Group.

- Fazer Foods Service har i flere år haft en strategi om blandt andet at få kunderne til at spise sundere og at producere mere bæredygtigt. Kommer salget til at påvirke den strategi?

- Den strategi, som Fazer har totalt set, stemmer meget godt overens med den overordnede strategi, som Compass Group også har. Og det er et af de strategisk vigtige spørgsmål, hvor vi kan se, at her bliver Compass Group en meget stærk ejer af Fazer Foods Service. De har de samme ambitioner.