Fayard på Lindø klager: Mener staten støtter fynsk konkurrent med 75 millioner

Det store værft Fayard på Lindø klager over, at staten vil give 75 millioner kroner til Søby Havn på Ærø. Pengene er en indirekte statsstøtte til konkurrenten Søby Værft, mener direktør og tillidsmand på Fayard.

Fayard, en af Fyns største virksomheder, undrer sig over, at staten vil støtte en udvidelse af Søby Havn på Ærø. Dermed er værftet enig med en række andre fynske værfter, der tidligere har kritiseret det, der dengang kun var planer, men som nu er så godt som vedtaget.

- Jeg finder ovenfor nævnte statsstøtte dybt kritisabelt, hedder det i et brev, som er underskrevet af direktør Thomas Andersen og fællestillidsmand Bjarne Olsen, Fayard.

Brevet er sendt til transportminister Ole Birk Olesen (LA) og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Kritikken skyldes, at regeringen i sin kommende finanslov har afsat 75 millioner kroner i støtte til en udvidelse af Søby Havn på Ærø. Fayard mener, at disse penge er en "(in)direkte konkurrenceforvridning" af værftsbranchen i Danmark.

Søby Værft ligger ved Søby Havn, og et af argumenterne for havneudvidelsen har været, at værftet ikke kan modtage store skibe på grund af havnens størrelse. Der er også planer om en udvidelse af værftet - der dog ikke er omfattet af statens støtte.

"Der er imidlertid en klar sammenhæng mellem disse to forhold, hvorfor støtten til havneudvidelsen indirekte medfører en støtte til en udvidelse af værftets kapacitet," skriver direktør og tillidsmand i brevet til ministrene.

Det ærøske folketingsmedlem Anders Johansson (K) har været meget aktiv i kampen for penge til udvidelsen, og han har tidligere afvist anklager om statsstøtte:

- Det er kun infrastrukturdelen, man kan få støtte til. Det er ikke anderledes, end hvis man laver en motorvejsafkørsel til et industriområde. Så ligger der en virksomhed, der har en fordel ud af det. Staten har en forpligtelse til at skabe den infrastruktur, der er nødvendig, og når man ligger på en ø, er havnene noget af det allermest nødvendige infrastruktur. Det, synes jeg, er på sin plads, at staten støtter det, har han tidligere sagt til Fyns Amts Avis.

De to Fayard-underskrivere mener ikke, at udvidelserne i Søby vil skabe flere arbejdspladser, for ifølge dem er der rigelig kapacitet i den danske værftsbranche. ".. så det nye tiltag i Søby vil ikke skabe nye arbejdspladser men muligvis flytte nogle fra de eksisterende virksomheder," skriver de.

- Jeg har meget vanskeligt ved at se, hvordan sådan en form for (in)direkte konkurrenceforvridning kan støttes af en borgerlig-liberal regering, skriver direktør og tillidsmand i brevet, som de afslutter med henvise til, at statsstøtte til værfter er ulovligt ifølge EU-traktaten.

Fayard lå tidligere i Fredericia men flyttede til Lindø, da det daværende Lindøværft indskrænkede. Siden har virksomheden haft stor succes med at reparere og renovere skibe og installationer fra olieindustrien. Den er vokset kraftigt og har været i stand til at levere imponerende overskud. Hele koncernen havde i 2016/17 135 ansatte, omsatte for 820 millioner kroner og fik et overskud på 264 millioner kroner før skat.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Transportministeriet eller fra Fayard. Anders Johansson, som er finansordfører for De Konservative, vil dog gerne svare på kritikken, som han har gjort det flere gange tidligere. Holdningen er den samme nu som tidligere:

- Først og fremmest er det en forventet kritik, men i forhold til det juridiske er der ikke noget at komme efter. Kammeradvokaten har vurderet det tidligere. Det har været vigtigt fra starten af at få undersøgt, om der kunne være noget i forhold til statsstøttereglerne, som udfordrer et tilskud, og det ligger fuldstændig klokkeklart i de afgørelser, der har været, at det ikke er i strid med statsstøttereglerne.

Anders Johansson siger, at pengene fra staten og Ærø Kommune, som bidrager med 41 millioner kroner, er en støtte til infrastruktur. Han medgiver dog, at støtten er en forudsætning for, at eksempelvis Søby Værft kan udvide og udvikle sig.

- Det er selvfølgelig en af de vigtigste aktører på havnen, men den del, der bliver givet offentlig støtte til, er infrastruktur, og det er inden for skiven af, hvad man må i forhold til EU's statstøtteregler, siger han.