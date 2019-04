Farvel til fynsk robotikon: Universal-stifter har haft sidste dag

Esben Østergaard på Automate-messen i Chicago for et par år siden. UR er verdensledende på området for collaborative robots - men fremover bliver det altså uden Østergaard som del af holdet. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Efter 14 år som del af Universal Robots har medstifter og robotudvikler Esben Østergaard haft sin sidste dag i Odenses mest succesfulde robotvirksomhed Universal Robots, der om nogen er blevet billedet på den robot-klynge, som er skabt i Odense.

Han sørgede for at annoncere det allerede fredag, så ingen var i tvivl om, hvorvidt der var tale om en aprilsnar, men den er god nok. Stifteren af Odenses mest succesfulde robotvirksomhed - milliardforretningen Universal Robots (UR) - har haft sin sidste dag hos robotproducenten i Odense efter 14 år. Esben Østergaard meddelte fredag aften i en video på onlinemediet Linkedin, at han har trukket stikket og sluppet grebet i den virksomhed, han var med til at udvikle og stifte (i 2005, red.) som del af en trio på SDU. - I dag var en meget speciel dag for mig. Det var mit sidste dag i det firma, jeg selv var med til at stifte for 14 år siden, siger Esben Østergaard i videoen. Til Fyens Stiftstidende uddyber han: - UR kan stadig bruge mig som konsulent og nu skal jeg ud og finde ud af, hvad jeg nu skal lave, siger Østergaard, som har investeret i virksomheden Farm Robotics og Tutubo, et online kodeprogram for børn. Esben Østergaard, der er født i Iran og opvokset i Filippinerne, startede selv om barn, da han byggede sin første robot som fire-årig. Senere studerede han datalogi, før han fik en ph.d på SDU, hvor han sammen med studiekammeraterne Kasper Støy og Kristian Kassow med til at udvikle tankerne om en billig og fleksibel robot. Robotten skulle være et opgør med store industrirobotter bag sikkerhedshegn, som skulle kunne arbejde sammen med mennesker.

Esben Østergaard var med til at udvikle den blå UR-arm på SDU og grundlægge og stifte virksomheden Universal Robots i 2005, senere blev UR solgt for et svimlende beløb og nu 14 år efter har Esben Østergaard sagt farvel. Arkivfoto

Fra garageprojekt til verdensleder I 2005 stiftede de Universal Robots, hvor robotten var blevet til en enkel robotarm, som snart skulle vise sig at få et godt tag i industrien og senere revolutionere hele robotmarkedet med begrebet collaborative robots, cobots - eller samarbejdende robotter. I 2008 blev de første blå robotarme fra Odense solgt, og selv om virksomheden var tæt på at bukke under de første år, udviklede virksomheden sig så eksplosivt, at der hurtigt stod købere klar på sidelinjen. Det var dog først i 2015, da amerikanske Teradyne kom på banen, at der blev skrevet under på en handel til 2,3 milliarder kroner. En handel som også gjorde medstifter Østergaard økonomisk uafhængig. I dag er Universal verdensledende på området for collaborative robots og har ifølge Østergaards video vundet flere end 35 priser. Østergaard har selv vundet robotbranchens mest prestigefyldte pris - Engelberger-prisen - og sidste år kunne han så skrive "æres-alumne" fra Syddansk Universitet på sit imponerende cv. Samtidigt kan Østergaard sige, at han og UR var med til at opbygge og booste den robotklynge i Odense og på Fyn, som i dag tæller over 3600 ansatte og 120 virksomheder.

Vil udvikle mere nyt De senere år har Esben Østergaard stået i spidsen for udviklingen i virksomheden, men har i høj grad også talt sig varm på den fjerde industrielle revolution Industri 4.0, som bl.a. handler om at integrere nye teknologier med produktion. Med sit farvel til den virksomhed, han selv var med til at skabe og stifte i årene efter årtusindeskiftet, forventer Esben Østergaard at bruge langt mere tid på udvikling af nye teknologier, som han siger i videoen. - Det har været et stort kapitel i mit liv. Det, som startede som et garageprojekt og tanker om at udvikle en robot, som kunne arbejde sammen med mennesker, har udviklet sig til at et helt nyt industrikoncept og en ny global industri. Det har været en super fantastisk rejse for mig, og UR har været afgørende i mit liv, men nu er det måske også det rette tidspunkt at prøve noget nyt for mig. Der er så meget, vi kan gøre bedre og ting, vi kan udvikle for at gøre folks liv bedre, og det er det, jeg vil koncentrere mig om i mit næste kapitel i mit liv, siger Esben Østergaard i videoen.