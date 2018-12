Farvel til Silicon Valley: Robotiværksætter fandt det rigtige miljø på Fyn

28-årige Carl Chatfield har arbejdet fire år for flere startup-virksomheder i Californien, men da softwareeksperten skulle starte egen virksomhed valgte han at flytte fra Silicon Valley. Valget faldt i stedet på Odense og robothubben. I weekenden var han med i esporteventen Odincon som en af deltagerne fra Odense Robotics på EXPO-delen i OCC. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Australske Carl Chatfield skulle via Silicon Valley til robothubben i Odense med en undervandsdrone til skibsinspektion, før han fandt det iværksættermiljø, han søgte.

Den 28-årige australier følger dermed i halen af iværksættere fra Sverige, Norge og Moldova i hubben, hvor Odense Robotics gerne ser endnu flere internationale talenter ved siden af de lokale startups.

De har i forvejen haft den svenske robothandske fra Tendo og drone-firmaet Quadsat som både har udviklere fra Norge og Moldova i iværksætterkredsen. Nu har den fynske robothub for nye iværksætterhåb så tiltrukket en australsk softwareudvikler med et iværksætterfirma, der sagde farvel til Silicon Valley i Californien fra til fordel for et skrivebord i Forskerparken hos Teknologisk Institut. Hubben lægger på tredje år lokaler til udklægningen af de nyeste unge robot og automationshåb i klyngen. I øjeblikket sker der en del udskiftninger i hubben, hvor 28-årige Carl Chatfield er det nye ansigt. Han har stiftet Fishi Robotics og står bag udviklingen en undervandsdrone, der skal sænkes ned og foretage inspektioner af skibe og andre store konstruktioner. Dronen gør det muligt at foretage en overvågning, der giver et detaljeret billede, som ikke hidtil har været muligt. Skibe kan let være mere end 400 meter lange, og det er umuligt for dykkere at skabe den præcise afrapportering. Når overvågningen kan ske på åbent hav, så giver det også mulighed for, at skibe kan afstemme deres vedligehold med deres sejlplaner, så de kan optimere deres dieselforbrug, der er en af de største udgifter på den blå motorvej. Australieren har været i Danmark i tre måneder, og med plads i hubben i Forskerparken har han nu et 12 måneder langt forløb til at klargøre Fishi Robotics til markedet. Det var ikke muligt i Californien, lyder erfaringen fra Carl Chatfield. Han brugte weekenden på at vise sin undervandsdrone frem til den store e-sportevent i OCC, hvor Odense Robotics var med på Odincon med 14 virksomheder i den ene af messehallerne. - Jeg har boet i fire år i Silicon Valley, hvor jeg arbejdede for startups som softwareudvikler, men hvis du vil starte selv er det meget svært, når du er udlænding i USA, så jeg kiggede mod Europa og jeg fandt hurtigt frem til, at Danmark er et godt sted for iværksættere, siger Carl Chatfield, der stammer fra Perth i Australien. Ifølge det nyeste ansigt i hubben er rammerne bedre end i eksempelvis Frankrig eller Spanien, hvor han også kiggede mod, fortæller han, mens robotten snorkler rundt i et lille bassin, han har stillet op i et hjørne af hallen. - Vejret var bedre i Spanien, men miljøet i hubben og rammerne i Danmark er langt bedre for en iværksættervirksomhed. I Frankrig er det eksempelvis stort set umuligt at komme af med en ansat igen og det er bare ikke godt, hvis du er en lille ny startup, så har du brug for et fleksibelt arbejdsmarked.

Carl Chatfield arbejder med software og teknkologien i undervandsdronen, som autonomt skal udføre inspektioner af skibe og store konstruktioner som rørledninger, olie-platforme og havvindmøller. Som en af meget få firmaer i den odenseanske robotklynge favner han både robotter, droner og det maritime iværksættermiljø. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Internationalt snit i hubben Hos Odense Robotics er forretningschef Mikkel Christoffersen glad for at Chatfield har valgt Odense til - og Californien fra, for det bekræfter ham i, at robotklyngen godt kan satse internationalt også. - Vi har en ambition om, udover at give de bedste lokale iværksættere plads i hubben, at trække internationale iværksættere til hubben. Det er et kvalitetsstempel, hvis stærke startups udefra vælger vores hub, det tiltrække talent og viden og kan være med til at fastholde vores styrkeposition på området, siger forretningschef i Odense Robotics, Mikkel Christoffersen. Det internationale aspekt bliver ikke mindre af, at Chatfield stammer fra Australien, men altså nu via tech-miljøet syd for San Francisco har fundet frem til udviklingsmiljøet i Odense, som blev etableret tilbage i 2016, hvor de første iværksætterhåb flyttede ind. De fleste har været lokale og danske aspiranter med drømme om at blive den næste MIR eller UR-succes, men de internationale guldæg må der hjertens gerne blive flere af i hubben lyder det fra Mikkel Christoffersen. - Vi skal have endnu mere fokus på de internationale talenter. Det er vores ambition, at Odense skal være det mest attraktive sted at starte en robotvirksomhed. Vi har et højt niveau allerede selv i klyngen, men vi vil gerne arbejde for at tiltrække endnu flere internationale startups til at bidrage ind i området, fordi det kun vil være med til at styrke os, siger han.

Fokus på udvikling De næste 12 måneder i robothubben skal Carl Chatfield nu bruge på at videreudvikle undervandsdronen, så han har en flyveklar udgave klar til salg, når han siger skal stå på egne ben uden for hubben. - Der er hubben fantastisk, fordi jeg kan fokusere på produktet, mens jeg ikke skal bekymre mig om lokaler, marketing eller andre af de ting, som Odense Robotics, tager sig af, mens man bor i hubben, siger han. Han har også allerede gennem Odense Robotichs haft sin første pitch for en gruppe investorer, og senere på ugen finder han ud af, om han har fået et par danske investorer med ombord i virksomheden. Med et produkt som kombinerer de tre fynske styrkeområder droner, robotter og det maritime favner den unge australier faktisk tre vigtige lokale klynger. - Det er det gode ved at være i Danmark også. Det er lettere at pitche en idé om et produkt til inspektion af skibe her, for hele landet er omgivet af vand og den maritime branche fylder meget også historisk. Det var meget sværere i Silicon Valley, siger den 28-årige australier, som også valgte Odense af en anden grund. - I har en lufthavn, og jeg elsker at flyve, så jeg håber, at jeg kan få mulighed for det igen, siger australieren, som jo ellers kan starte med en flyvende drone i HCA Airports dronecenter.