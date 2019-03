Farvel til Facebook: Byggechef skal i stedet bygge Google-center

Den øverste chef for byggeriet af det kæmpe Facebook-datacenter i Odense har forladt byggepladsen før tid. I stedet er engelske Gez Carr blevet del af det tyske firma Exyte, der bygger datacenteret for Google i Fredericia. Skiftet kommer efter sager om løndumping og mistanke om skattesvindel hos underentreprenører i Odense.

Fysisk er Gez Carr, der har arbejdet for Mace i mere end 10 år, dog ikke flyttet ret langt, da han nu er ansat af tyske Exyte, der er i fuld gang med at opføre et andet stort datacenter i regionen i Fredericia, hvor Google bygger sit første datacenter i Danmark.

I stedet skal Mace have en ny mand til at lede byggeriet og de mange underleverandører, som efter planen skal aflevere datacentret til Facebook næste år.

Hidtil har engelske Gez Carr stået i spidsen for byggeriet, men efter mere end to års byggeri på det 56.000 kvadratmeter store datacenter i Odense har Carr skiftet en gigant ud med en anden, så han fremover skal være med til at bygge for mastodonten Google, der opfører datacenter i Fredericia.

Hovedentreprenøren på byggeriet af Facebooks kommende datacenter i Odense, britiske Mace, skal have en ny mand i spidsen for byggepladsen i Tietgenbyen.

Løndumping og mistanke om skattesnyd

Carrs skifte kommer efter to sager om løndumping og mistanke om skattesnyd for millioner af kroner hos underleverandører på byggepladsen i Odense.

I januar indgik underleverandøren Tag og Facade ApS, som er et dansk firma stiftet af et britisk firma i 2016, et forlig med 3F. Firmaet erkendte i forligsteksten, at man både havde udbetalt 6,8 millioner kroner for lidt i løn til 115 udenlandske ansatte og samtidigt havde udbetalt dele af lønnen til op mod 200 ansatte uden om det danske skattesystem via tre britiske selskaber. En proces, som flere skatteeksperter ifølge Fagbladet 3F, har kaldt for ulovlig.

Sagen kom efter en anden større sag fra sidste år, hvor 124 udenlandske ansatte måtte have hjælp fra 3F på Fyn til at få det irske firma Errigal til at udbetale 7,8 millioner kroner i manglende løn og pension.

I en artikel tidligere i år understregede Tom Lees fra Mace-hovedkontoret i London, at entreprenøren ville gennemgå sine procedurer for at undgå lignende sager i fremtiden og at Tag og Facade i øvrigt er fortid på byggepladsen i Odense.

- Vi vil tage de nødvendige foranstaltninger over for de underleverandører, som ikke lever op til vores forventninger, skrev Tom Lees til Fyens Stiftstidende i en kommentar til en artikel, hvor Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel i øvrigt understregede, at hvis der havde været tale om et kommunalt byggeri, så var underleverandøren "røget ud på røv og albuer".

Udover de to konkrete sager om løndumping og muligt skattesnyd har bl.a. 3F og flere politikere kritiseret Mace for ikke at sørge for at, at der har været skabt flere praktikpladser til unge på den enorme byggeplads.