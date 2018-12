Fart over feltet for fynske filmfolk: Flere virksomheder søger hjælp til reklame på sociale medier

Instafilm er et selskab, der hjælper virksomheder med markedsføring på sociale medier. Her er de i gang med optagelser hos en af deres virksomhedskunder, Tablemanners i Tommerup. Foto: Michael Bager

Selskabet Instafilm har vist sig at være en iværksættersucces, der lever af virksomheders stigende behov for at markedsføre sig på sociale medier.

- Nå, så skal jeg vist lige have skiftet, siger Bjarne Pedersen og børster støv og savsmuld af sin termojakke og sine grå arbejdsjeans. Han rækker hånden frem mod Jesper Quistgaard. De hilser, mens de prøver at overdøve larmen fra slibemaskiner i den store lagerhal i Naarup Savværk, hvor Bjarne Pedersen og to andre tømrere producerer plankeborde. - Jeg synes, du skal beholde dit tøj på. Det er jo sådan, du ser ud, når du arbejder, siger Jesper Quistgaard, som har sit filmkamera under armen. Han er kreativ direktør, partner og medstifter i filmselskabet Instafilm. Her lever han af at producere korte film til virksomheder og organisationer, som vil markedsføre sig på sociale medier. I dag tager han udgangspunkt i et af selskabets mest populære produkter og skal optage en kort reportage, der viser, hvordan tømrernes dagligdag foregår i træværkstedet. Den er simpel, nem at producere - og ifølge Jesper Quistgaard i tråd med, hvad der virker på sociale medier. Siden Instafilm blev stiftet for to et halvt år siden, har selskabet fået så mange kunder i biksen, at de har måttet flytte fra Nyborg til større lokaler i Odense, hvor de nu er 12 medarbejdere. - Det er jo, fordi vi tilbyder et rigtig, rigtig godt produkt til en virkelig god pris. Vi kan mærke, at der er mange i branchen, som er trætte af, at sådan nogle som os underbyder markedet, stjæler deres kunder og lærer andre firmaer, at man kan få film rigtig billigt. Det sjove er, at vi blot har fundet en model, hvor folk får flere film hurtigere. Det niveau, som folk tror, man skal op på teknisk, er totalt overkill (i overkanten, red.), siger Jesper Quistgaard.

Instafilms kerneprodukt er en minireportage fra en virksomheds daglige arbejde. Den kan tage mange forskellige former, men det er virkeligheden, der bestemmer. Foto: Michael Bager

Skal ikke være ekspert Optagelserne foregår som regel ved, at kunderne selv planlægger, hvad der skal ske. Jesper Quistgaard giver gode råd, men forbereder aldrig et manuskript eller en drejebog på forhånd. - Jeg skal jo ikke gå ind og være ekspert, for de (kunderne, red.) har selv bedst styr på, hvad de laver. Mit job er kun at filme det på en fed måde, forklarer han. Han følger efter Bjarne Pedersen og kollegaen Oluf Lund, som er i gang med at sømme to planker sammen over et træstativ. Først laves der næroptagelser, hvorefter Jesper Quistgaard skifter til frøperspektiv og eksperimenterer med nye kameravinkler. De to iværksættere bruger først deres mikrofoner, når filmproducenten stiller dem spørgsmål om tømrerarbejde. Det er det, de forstår sig på, mens visuelt indhold, algoritmer, reach (rækkevidde, red.) og andre facebooktermer ligger langt fra virkeligheden i træværkstedet. - Vi kunne godt prøve at lave de her film selv og bruge en dag på at caste og så videre, men for mig er der nok ikke rigtig andet at gøre end at få andre til at lave det, siger Bjarne Pedersen og forklarer, at Facebook er den vigtigste markedsføringsplatform for ham. - Vi er faktisk udelukkende på sociale medier. Vi bruger ikke rigtig lokalavisen, for folk læser den alligevel ikke, men på Facebook, der ser de os. De unge kommunikerer jo den vej, siger han.

Kan tage mange former Han er ved at sætte sorte stålbordben på en færdig bordplade, mens Oluf Lund roder i æsker med søm på værktøjshylderne, da Jesper Quistgaard bryder ind. - Jeg kunne godt tænke mig, at I lige lavede den der..., siger han, mens han tøver og laver en slags skruebevægelse. - Ja, han vil gerne have, at vi skruer en skrue i, råber Bjarne Pedersen gennem lagerhallen. Udover plankebordstømrerne, der går under navnet Tablemanners, har Instafilm også fynske kunder i den større ende af skalaen - herunder Odense Sport & Event, VisitFyn og Universal Robots. Ved siden af laver Jesper Quistgaard fiktions- og dokumentarfilm gennem selskabet Goodwill Productions sammen med sin partner i begge sammenhænge, Abbi Moreno.