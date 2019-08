Fandt 20 ansatte til it-afdeling: Kun to job blev slået op

Gør kagen større på Fyn ved at finde talenterne uden for Odense og uden for Danmark.

Sådan lyder opfordringen fra Michael Sloth, der har fundet 20 nye ansatte til Esoft Systems, siden han tiltrådte som it- og techdirektør i virksomheden 1. januar 2018.

- Det har faktisk været ret let at finde de 20 folk, jeg har ansat, og det er altså ikke for at lyde hovski-snovski, for jeg ved godt, at det kan være svært af finde kvalificeret arbejdskraft, siger han.

- De fleste fandt jeg gennem netværket - det var faktisk kun to, der blev ansat, efter at jobbet var slået op, siger tech-chefen for virksomheden i Odense, der leverer indhold i form af billeder og tekster samt software-systemer til ejendomsmarkedet og mæglere.