Familien er nøglen til succes

Blue Ocean Robotics har i øjeblikket i omegnen af 23 nationaliteter ansat, og den diversitet er meget værdifuld i udviklingen af robotter, fortæller HR-chef Rikke Risager.- Diversiteten er en styrke for os, fordi vi fra begyndelsen har været født til at være globale, og fordi de problematikker, som vi bygger robotter til, er globale, forklarer hun. Pressefoto

Blue Ocean Robotics i Odense hyrer ingeniører fra hele verden. Erfaringen er, at hvis det skal lade sig gøre at integrere og fastholde de udenlandske medarbejdere, skal hele familien have det godt. - Det er helt afgørende, understreger HR-chef Rikke Risager.

ODENSE: God løn, personalegoder og spændende opgaver. Det er alt sammen ting, som kan være rare at have, men det er ikke det vigtigste, når man rekrutterer arbejdskraft fra udlandet. Det er erfaringen hos Blue Ocean Robotics i Odense. - Det aller aller vigtigste i vores onboarding og fastholdelse af medarbejdere er familierne. Nøglen til vores medarbejdere går helt klart gennem familien, fortæller HR-chef Rikke Risager. - Fastholdelse handler om familier, og derfor er det ikke kun en medarbejder, men hele familien, vi skal fastholde. Helt konkret har vi for eksempel en sprogskole her i virksomheden og et spouse-network (netværk for ælgtefæller, red.), hvor vi inviterer ægtefællerne til frokost. Vi netværker og tager dem tæt på os, for hvis ikke partneren falder til, bliver det meget usikkert at have udenlandsk arbejdskraft. Det handler om at se ansættelsen som en helhed, forklarer Rikke Risager. - Det er ikke bare en robotingeniør, der kommer til os. Vi tager et 360 graders kig på det, for det er som regel en robotingeniør med partner og eventuelt nogle børn, der kommer, og det betyder ekstremt meget, vi giver dem al den kærlighed, vi kan mønstre.

Måler engagement Blue Ocean Robotics søger robotingeniører i hele verden, og konkurrencen om den type arbejdskraft er hård. Derfor er det også vigtigt at kunne holde på medarbejderne, når de først er kommet om bord. - Vi gør meget ud af det psykologiske engagement. Den måler vi hvert kvartal, hvor vi hele tiden tager temperaturen på, hvor psykologisk engagerede medarbejderne føler sig, når de går på arbejde, fortæller Rikke Risager. - I denne sammenhæng handler det meget om, at medarbejderen ved, hvad opgaven går ud på, at man bliver set, hørt og anerkendt. Det handler også om at have en tæt relation til sine teammedlemmer og til sin nærmeste leder, så man har en oplevelse af, at man har en værdi, når man går på arbejde.

Bygger de fedeste robotter Hos Blue Ocean Robotics har de i øjeblikket cirka 23 nationaliteter ansat, og det giver nogle særlige udfordringer. - Når der er så mange kulturer sammen, bliver kommunikation og det at forstå hinandens kulturelle koder førsteprioritet, forklarer Rikke Risager og uddyber, at de fysiske forhold også har betydning for at fastholde medarbejderne. - Der skal være nogle ordentlige vilkår som en god madordning, sundhedssikring, og at vi laver nogle rammer, hvor man kan hænge ud med hinanden. Det har stor betydning, fordi mange af vores medarbejdere går hen og bliver venner, fordi de er så langt væk hjemmefra. - Som i enhver virksomhed er der deadlines og leverancer, der skal overholdes, men vi er ekstra forpligtede i at skabe nogle rum, hvor vi er sammen med hinanden, fordi vi i bund og grund er kulturelt forskellige, men er sammen om en fælles ting, og det er at bygge de fedeste robotter.