Blue Ocean Robotics har firedoblet salget af en desinficeringsrobot til sygehuse og sundhedssektoren i år og ser som en af de første fynske robotvirksomheder området som et uopdyrket og potentielt milliardstort marked. Andre firmaer ser også et kæmpe potentiale i såkaldte servicerobotter.

Den første robot til sundhedsområdet er den særlige UVD-robot, som ved hjælp af særligt uv-lys desinficerer en hospitalsstue eller en operationsstue. Den er allerede nu ude i 40 lande - og Risager er da heller ikke bleg for at kalde markedet enormt og uopdyrket.

- Væksten inden for servicerobotter er på 26 procent om året og resulterer dermed i en fordobling af markedet på tre år, hvor der i dag sælges omkring 100.000 robotter om året. Behovet er altså kæmpestort og stiger, og vi forventer en kraftig vækst i vores omsætning over de næste par år, siger Claus Risager.

Virksomheden fik sidste år nye investorer med og har i den forbindelse valgt at fokusere forretningen og udviklingen på servicerobotter til fire områder. Det er healthcare (bl.a. pleje og hospital), byggebranchen, hospitality (restauration og hotel) og agriculture (landbrug). Virksomheden kom ud af 2018 med et resultat på to millioner kroner i holdingselskabet og fem millioner kroner i driftsselskabet og ser et kæmpe potentiale i service-robotterne.

Slipper for hårdt slid

Mens Blue Ocean Robotics har valgt at fokusere forretningen på service-robotter, så har de to helt store robotvirksomheder i den fynske klynge - Mobile Industrial Robots (MIR) og Universal Robots (UR) - valgt at fokusere på industrien.

Men der er ingen tvivl om, at der er store muligheder i at lade robotterne overtage service-job. Sådan lyder det fra MIR-stifter Niels Jul Jacobsen, der står bag autonome logistikrobotter, som allerede kører i produktionen og lagerhallerne hos nogle af verdens største industrivirksomheder. MIR-robotterne er dog også oplagte til at flytte vasketøj eller mad rundt på et sygehus, understreger Jacobsen.

- Der er et kæmpe potentiale i automatisering for eksempel for kantinedamer, der kører rundt med madvogne på hospitalerne. Jeg har hørt om 1-2 ugers sygedage årligt som følge af de myoser, kantinedamerne får af de tunge vrid, man laver med kroppen, når man kører med en tung vogn. Det at indføre mobile robotter til den type transport i sundhedssektoren er virkelig kærkomment. Jeg har faktisk fået krammere af de her medarbejdere, fordi robotterne er sådan en lettelse for dem, siger Niels Jul Jacobsen.