Færre og dyrere huse at vælge mellem på boligmarkedet

Som boligkøber skal man indstille sig på at betale mere, medmindre der er tale om København, viser opgørelse.

Det er blevet vanskeligere at være på boligjagt, da færre boliger står til salg, og priserne samtidig er steget.

Det fremgår af en opgørelse fra Finans Danmark, som er interesseorganisation for blandt andet de danske banker og realkreditinstitutter.

Ifølge opgørelsen står der i dag 35.358 parcel- og rækkehuse til salg. Det er 1,3 procent færre end i august 2018.

Derudover er priserne i boligannoncerne i dag 2,5 procent højere end for et år siden.

- Er man på udkig efter et hus, er der blevet færre at vælge imellem.

- Og man skal som køber også indstille sig på at betale mere på nær i København by, hvor husene annonceres til lidt lavere priser end sidste år, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør for Finans Danmark, i en pressemeddelelse.