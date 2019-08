Færre forældrekøb i Odense

Kræver stærk økonomi

Boligsiden definerer et forældrekøb baseret på boligejere, der har købt en ejerlejlighed udover deres helårsbolig. Lejligheden må ikke have kostet mere end tre millioner, ikke være større end 75 kvadratmeter, og ejeren må ikke eje flere lejligheder på én gang.

Birgit Daetz, boligøkonomi og kommunikationsdirektør hos Boligsiden mener, at årsagen til faldet skal findes i, at der skal højere friværdi og bedre økonomi til at købe end tidligere. For det først er priserne på lejligheder steget, for det andet er reglerne for lån strammet.

- Vi havde forventet, at faldet i forældrekøb kom i 2018. Det kom så i stedet i 2019, hvor de høje priser i de store byer for andet år i træk har fået salget af ejerlejligheder til at falde. Priserne gør det sværere for forældre at hjælpe sønnen eller datteren med at finde en lejlighed, hvor størrelse, behov og pris passer både forældre og barn. Det kræver ganske enkelt bedre økonomi, mener Birgit Daetz.

På landsplan er faldet af forældrekøb på 12 procent i de første fire måneder af 2019 - mest markant er antallet af salg ikke overraskende i København, hvor der fra januar til april 2018 blev solgt 140 lejligheder som forældrekøb, mens der i samme periode i år er solgt 119.