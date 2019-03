Færre erhvervshavne bliver større

- Det går rigtig godt for havnene. Vi har fremgang i indtjeningen og omsætningen, så vi er meget fortrøstningsfulde. Der er så forskel på, hvordan vi tjener vores penge. Traditionelt har vi tjent penge ved gods over kaj, roll on-roll off og fiskeri, den del er blevet mindre, nu tjener vi mere på arealleje og nye forretningsmodeller som offshore, vindmøller, olie og gas, forklarer branchedirektøren og fortsætter:

- Jeg synes, Esbjerg har godt gang i et offshoreeventyr, vindmølleparken Thor skaber 8000 arbejdspladser. En anden frontrunner er Lindø. Det er unikt, at man på det tidligere værft har skabt et erhvervsområde med Danmarks største portalkran og test af vindmøller. På den jyske vestkyst viser Hvide Sande veje ved at kombinere fiskeri, turisme og service af vindmøller. Men der er også nogle sjællandske havne, der er fremme på beatet - i Vordingborg er man flyttet uden for byen og specialiseret sig inden for korn- og foderstoffer, og i Køge har man et jorddepot og et transportcenter for lastbiler.

Direktøren for Danske Havne erkender, at der ikke er to havne i Danmark, der er ens, og derfor kan det være svært at udpege en decideret firstmover, når man skal pejle sig ind på fremtidsperspektiverne. Men er der nogle havne, der har knækket koden?

Plads til udvikling

- Vi skal som havne leve op til skærpede miljøregler, når by og havn adskilles, og når havne flyttes ud. Det er vigtigt, at havnene får plads til at udvikle sig, og derfor har man i Næstved og Randers planer om at flytte havnen, så den kan vokse, og så bliver samtidig plads til byudvikling. Skagen Havn er nok den, hvor man bedst har fundet ud af, hvordan by og havn kan leve godt sammen. Man har bevaret et fiskerimiljø samtidig med, at turisterne nærmest sidder nede på kajen, og det er de færreste af dem, der mærker, at man også har en erhvervshavn, hvor der landes rigtig mange industrifisk, siger Tine Kirk Pedersen og når med ryggen til havnebassinet i Kolding til en slags langsigtet konklusion:

- Om 20 år vil vi nok have færre erhvervshavne i Danmark, ikke mange færre, nogle vil nok følge vejen over mod at blive lystbådehavn, og vores største erhvervshavne vil være større og have fundet de rette segmenter og leve rigtig godt af dem. Man har fundet ud af i højere grad at bruge de mere miljøvenlige og trafiksikre blå motorveje i stedet for at køre med lastbiler på motorvejene. Der er jo masser af plads på de blå motorveje.

Erhverv+ har kontaktet formanden for Danske Havnevirksomheder, Klaus G. Andersen, administrerende direktør i Fredericia Shipping, for at høre om hans syn på fremtiden for de danske havne, men han har ikke ønsket at medvirke.