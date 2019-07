Chartertrafikken i juni var svag for flyselskabet SAS, og det er med til at holde månedens samlede trafik tilbage. Antallet af passagerer steg en smule, men modsat var der færre fyldte sæder.

Det viser trafiktallene for den seneste måned, der netop er offentliggjort.

- Stærk trafik i juni viser, at kunderne sætter pris på både forretnings- og privatrejse tilbudt af SAS.

- I måneden annoncerede vi de første ruter for vores nye Airbus 350-fly, der kommer i drift i januar, skriver administrerende direktør i SAS Rickard Gustafson i en meddelelse.

I alt fragtede SAS 3 millioner passagerer i juni, en stigning på 0,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Andelen af fyldte sæder - den såkaldte kabinefaktor - faldt dog med 0,4 procentpoint til 82,6 procent.

Det var resultatet af, at kapaciteten er steget sammenlignet med sidste år.

For chartertrafikken faldt både kapaciteten og antallet af fløjne passagerkilometer. Antallet af charterpassagerer faldt i juni med 3,3 procent til 203.000, hvilket sendte kabinefaktoren ned med et procentpoint til 90,6 procent.

På positivsiden steg omsætningen per fløjet passagerkilometer med 5,2 procent år til år.

Det er godt nyt fortæller aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen. Ikke mindst oven på strejken blandt SAS' piloter i starten af maj.

- Passagerne har altså ikke vendt SAS ryggen efter strejken. Havde de det, så var SAS blevet nødt til at sænke priserne. Og det er altså ikke tilfældet.

- Så samlet set er indtægtssiden noget bedre, end jeg havde regnet med, siger han.

SAS fokuserer for nuværende mindre på at få flere fly og flere passager og mere på at øge lønsomheden.

- Markedet vokser ikke ligeså meget, som det har gjort. Så SAS udviser mådehold, siger Jacob Pedersen.