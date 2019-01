Facebook tabte terræn i Danmark i 2018

Færre danskere var på Facebook dagligt i 2018. Det skriver DR Medieforskning baseret på rapporten Medieudviklingen 2018, der udkommer senere i januar.

Ifølge en pressemeddelelse fra DR har næsten 90 procent af danskerne en profil på et socialt medie. Facebook er klart det største.

- Det er specielt de 12-24-årige, som bruger mindre tid på Facebook.

- Hvor det i 2017 var 81 procent i aldersgruppen, der var forbi Facebook dagligt, er tallet faldet til 73 procent i 2018, skriver medieforskerne Dennis Christensen og Henrik Gregor Knudsen fra DR Medieforskning.

Det fremgår yderligere, at 77 procent af danskerne var på Facebook mindst en gang i måneden i 2018 mens 63 procent er på mindst en gang om dagen. Begge tal er faldet med "et par procentpoint" i forhold til 2017.

Ifølge forskerne bag rapporten hænger udviklingen sammen med den stribe af sager, hvor Facebook i 2018 har svigtet i forhold til at beskytte brugernes data.

Samtidig har vanerne på sociale medier ændret sig i takt med, at der er kommet flere af slagsen.

- Hvor Facebook før var en one-stop-shop for alt, hvad der havde med sociale medier at gøre, bruger mange nu for eksempel Instagram til billeddeling og Snapchat til at holde den daglige chat med vennerne ved lige.

- Det er formentlig også noget af forklaringen på, at Facebook-brugen er gået ned, skriver Henrik Gregor Knudsen i meddelelsen.

Udviklingen spejler de oplysninger, Facebook selv er kommet med i sine regnskaber. De viser, at væksten i antallet af brugere er bremset markant op.

I september var der 1,49 milliarder brugere, der var aktive dagligt på Facebook. En stigning på ni procent sammenlignet med året før. I september 2017 var væksten 16 procent år til år.

Facebook omsatte i de første ni måneder af 2018 for 38,9 milliarder dollar og fik et nettoresultat på 15,2 milliarder dollar.

Aktierne i selskabet er dog i takt med skandalerne og opbremsningen faldet fra 217,5 dollar i juli til 135,7 dollar.