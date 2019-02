Facebook og amerikansk forbrugervagthund forhandler om bøde for dårlig beskyttelse af brugerdata.

Facebook forhandler om et forlig i milliardklassen med den amerikanske myndighed Federal Trade Commission (FTC), der til gengæld vil begrave en igangværende undersøgelse af det sociale medie.

Det skriver Washington Post. Avisen henviser til to anonyme kilder.

Den mulige bøde vil angiveligt blive den største, som FTC nogensinde har givet.

Den største hidtil blev givet til Google i 2012 og lød på 22,5 millioner dollar.

FTC er en uafhængig myndighed, der skal beskytte amerikanske forbrugere. Den har siden marts sidste år undersøgt Facebook.

Undersøgelsen startede, efter at det blev afsløret, at der var blevet lækket data fra 87 millioner Facebook-brugere.

Dataene var blevet brugt af det britiske analysefirma Cambridge Analytica under præsidentvalget i 2016.

Flere forbrugeradvokater mener, at bøden til Facebook bør lande på den anden side af to milliarder dollar.

Samtidig skal Facebook pålægges skærpede krav til, hvorfra det sociale medie indsamler data om sine brugere.

FTC og Facebook indgik i 2011 et forlig om beskyttelse af brugernes data.

Forliget gælder til 2031. Det kræver, at Facebook skaffer tilladelse hos brugerne, hvis deres personlige informationer bruges på måder, der ikke er givet tilladelse til i brugernes indstillinger.

Men forbrugervagthunden mener, at vilkårene i den aftale er blevet brudt. Det bestrider Facebook.

Inden forliget for otte år siden var FTC på nakken af Facebook for gentagne gange at bryde løfter om brugernes data.

Facebook bekræfter over for Washington Post, at mediet er i dialog med FTC, men har ikke yderligere kommentarer til sagen.