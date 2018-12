Får viden om hver enkelt plante: Droner og robotter hører til fremtidens gårde

Det får Ivar Ravn, som er digital direktør hos videnscentret Seges og beskæftiger sig med innovation, til at beskrive blandt andet droner som en milepæl inden for landbrugsteknologi.

I de senere år har satellitbilleder gjort det muligt at fordele for eksempel gødning mere hensigtsmæssigt. Men med opfindelsen af droner og specialkameraer har landmændene fået en mulighed for at kunne skille hver enkelt roe og rapsplante fra de andre.

Fokus på miljø

Hvad er det ellers, vi kommer til at se mere af i de kommende år inden for landbrugsteknologi?

- Jeg tror netop, vi kommer til at se, at man i stedet for at have den her hele-marken-tilgang kommer helt ned på en kvadratcentimetermæssig tilgang til, hvordan jorden dyrkes. Samtidig kommer der en helt markant udvikling, hvor alle de her data vil kunne flyde frem og tilbage og snakke sammen, på tværs af de forskellige fabrikanter og teknologier, i stedet for at de lukker sig om deres eget udstyr. Ligesom man kan logge på Spotify med sin facebookkonto, forklarer Ivar Ravn og forsætter:

- Og så kommer vi til at se en automatisering. Fremfor at se landmænd på markerne i traktorer, kommer robotter til at køre rundt nærmest som plæneklippere og operere billigere og langt mere præcist.

Hvor vigtigt er det, at teknologien er miljøvenlig?

- Det er helt crazy vigtigt. Der er ekstremt meget fokus på miljø, bæredygtighed og klima. Hvis kan gøde, rense og sprøjte helt præcist, så vil vi kunne spare en stor mængde ressourcer, forklarer Ivar Ravn.

Han fortæller, at der som i alle andre brancher er forskel på, hvor let landmændene har ved at give sig hen til ny teknologi, men at digitale redskaber er begyndt at blive fast inventar på flere og flere gårde.

- Vi ved, at de danske landmænd er glade for teknologi og gode til at bruge de nye teknologiske muligheder. Man skal bare være bevidst om, at man ikke på én og samme dag kan udskifte alle sine maskiner og traktorer. Alle går heller ikke ud og køber nye el-biler i morgen, siger Ivar Ravn.