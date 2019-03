Man skal gøre noget. Det var mottoet for N.J. Haustrup, da han i 1914 grundlagde Haustrups Fabriker i Odense. I dag er ordene vigtigere end nogensinde, påpeger hans oldebarn og dagens klummeskribent, Camilla Haustrup Hermansen, når virksomheder skal leve op til FN's 17 verdensmål. I familievirksomheden, som i dag hedder Plus Pack, arbejder hun til hverdag med bæredygtighed, og det stiller helt nye krav til både Plus Pack og alle andre.

I 2015 gik alle verdens stats- og regeringsledere sammen om at vedtage FN's 17 verdensmål, der skal skabe rammerne for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Målet er, at vi alle skal bidrage til en mere bæredygtig verden. Det gælder især virksomheder, fordi de kan være med til at sætte det tempo, der skal til for at udviklingen får fart. Det kræver mere visionær ledelse.

Professor Steen Hildebrandt, medlem af Odenses Verdensmål Udvalg, har udtalt, at de 17 globale bæredygtighedsmål er den største ledelsesmæssige udfordring, der nogensinde har eksisteret.

Jeg tror, han har ret.

Verdensmålene giver virksomhederne de største muligheder for at gøre en bæredygtig forskel i verden, men samtidig formulerer de også nogle store forretningsmæssige udfordringer. For hvordan kan man omsætte verdensmålene til handling? Og hvordan ved man, at den værdi, som virksomheden skaber, gavner verdensmålene?

Det siger sig selv, at implementeringen af verdensmålene kræver et stort globalt engagement og en stærk vilje til forandring. For mange virksomheder vil det betyde nye, utraditionelle samarbejder om innovation i hidtil usete strategiske partnerskaber, måske nye forretningsmodeller. Det stiller også krav til ledelsen om et nyt syn på vækst og værdiskabelse, som ikke længere bør måles alene på virksomhedens finansielle nøgletal, men også på reel bæredygtig forandring set i en større samfundsmæssig kontekst.

For mig rummer verdensmålene en række tydelige etiske og moralske budskaber, som man som menneske på den ene side kan vælge at forholde sig til på både kreativ og konstruktiv vis og dermed understøtte en mere bæredygtig udvikling. På den anden side kan man selvfølgelig også vælge at lade være. Man kan ignorere den agenda, som verdensmålene udgør, og dermed modarbejde målet.

Jeg har mødt ledere, direktører, virksomhedsejere og bestyrelsesmedlemmer af begge overbevisninger. Én ting er dog sikkert, hvis virksomhederne skal bidrage til en mere bæredygtig fremtid, så skal mange flere tage et større samfundsmæssigt ansvar og aktivt samarbejde om at indfri et eller flere af de 17 verdensmål og 169 delmål.

Det starter med et personligt valg. Også i virksomhedernes ledelse. For når alt kommer til alt, er det mennesker, der leder virksomheder. Virksomheder leder ikke mennesker. Og ja, det kræver mod at engagere sig i så stor en transformativ, samfundsmæssig agenda som verdensmålene, der rækker langt ud over virksomhedens budgetperiode og driftsfokus.

Det kræver også ambition. Og måske endda et opgør med ens egne overbevisninger. Både som menneske og som leder. For verdensmålene handler ikke kun om de ydre, miljømæssige problemstillinger i samfundet. Verdensmålene handler også om de indre, mentale problemstillinger. De handler om måden, vi tænker på. Måden, vi som mennesker opfører os på, leder og træffer beslutninger på. Hver eneste dag.

Så de spørgsmål, enhver leder bør stille sig selv i dag, er: Tror jeg på den vision, som verdensmålene rummer? Og: Hvad kan jeg selv gøre? Svarene vil være afgørende for virksomhedens udvikling i fremtiden.

Min baggrund er Plus Pack, som udvikler, producerer og sælger emballage til fødevarer i hele verden. Bæredygtighed har været en del af virksomhedens DNA, siden den blev grundlagt i 1914. Min oldefar, N.J. Haustrup, startede Haustrups Fabriker med et motto, der lød: Man skal gøre noget.

Det udsprang af ønsket om at skabe positiv udvikling til gavn for medarbejdere, kunder og lokalsamfund. Det er over 100 år siden, men ordene har aldrig vundet større genklang end i dag. Det er et faktum, at den rette emballage beskytter mad og mindsker madspild. Innovative og bæredygtige emballager kan derfor spille en nøglerolle i at sikre en mere bæredygtig fremtid. Derfor er Plus Pack i dag en verdensmål #12 virksomhed og arbejder målrettet med det 12. mål, "ansvarligt forbrug og produktion".

Tidligere kunne emballagevirksomheder være mindre optagede af, hvad der skete med emballagen efter brug. Den tid er for længst forbi. I dag har vi fokus på at udvikle emballage, der let kan genanvendes og understøtter en cirkulær økonomi. Men det er ikke gjort med det.

I Plus Pack har vi i ledelsen formuleret en ambitiøs vision for arbejdet med bæredygtighed frem mod 2030. Vi vil levere 100 procent genanvendelig emballage uden CO2-aftryk. Visionen tvinger os til at tænke ud af boksen og ind i nye, innovative løsninger.

Er det nemt? Nej. Ved vi i dag, hvad der kræves for at vi kan levere på visionen? Nej. Hvis vi kendte hvert skridt på vejen, så kendte vi jo allerede løsningerne. Det gør vi ikke.

Men det er netop det, verdensmålene handler om. De giver os en helt ny ramme at tænke bæredygtighed. Nu er det op til den enkelte at gøre noget for at hjælpe med til at implementere verdensmålene og sikre en mere bæredygtig verden. Sagt på en anden måde: Man skal gøre noget.

Og det kan kun gå for langsomt.