Exodraft vil fordoble omsætning inden for tre år

Med fire nye produktlanceringer på vej og en fordobling af sidste års overskud, håber administrerende direktør for Exodraft, Jørgen Andersen, at kunne fordoble virksomhedens omsætning inden for de næste tre år.

Administrerende direktør for Exodraft, Jørgen Andersen, kan kigge tilbage på 2018 med et smil på læben. Virksomheden kom ud med et overskud på otte millioner kroner efter skat. Det er næsten en fordobling af sidste års overskud, der lå på lidt over fire millioner kroner efter skat. En af grundene til, at virksomheden har haft mulighed for at fordoble overskuddet, skyldes blandt andet en ny strategi inden for varmeindvindingsløsninger.

Firmaet leverer såkaldte turn-key løsninger, der fungerer som pakkeløsninger. Det betyder, at Exodraft laver en samlet leverance til den virksomhed, der køber dens produkter. Når Exodraft sælger sit produkt, sørger den for, at det er inklusiv installation af produktet. Det er ikke Exodrafts egne folk, der installerer produkterne - dette sker via partnere.

- Vi tilbyder det hele samlet. Der er ikke fart nok i processen, hvis firmaet efterfølgende selv skal ud og finde installatørerne. Der er en tilbøjelighed til, at det ikke bliver til noget, hvis firmaet selv skal sørge for installation efterfølgende. Derfor har vi besluttet at gøre det på den her måde, så der bliver sat mere turbo på den del. Og det giver gevinst, fortæller Jørgen Andersen.