Europas økonomi vokser i laveste tempo siden 2014

Økonomien i EU-landene voksede med 1,9 procent i 2018, hvilket er den laveste vækst siden 2014.

Det viser tal fra Eurostat, der er EU's pendant til Danmarks Statistik.

Ifølge Kim Blindbæk, der er makroanalytiker i Sydbank, er det en række midlertidige forhold, som har trukket væksten ned.

I Tyskland gælder det knas i bilindustrien, der i slutningen af 2018 havde problemer med at få miljøgodkendelser og derfor ikke kunne producere så meget som planlagt.

I Frankrig har demonstranter med gule veste uge efter uge været på gaden og protesteret mod den økonomiske politik, og det er gået ud over aktiviteten i økonomien.

Endelig var den meget varme sommer også med til at ramme landbruget i Europa.

- De forhold har lagt en dæmper på aktiviteten. Derudover har vi set, at handelskrigen mellem USA og Kina har ramt den globale økonomi, og det kan også mærkes i Europa, siger Kim Blindbæk.

I Italien har 2018 været præget af politisk tumult - herunder en strid med EU om landets budget.

I de seneste kvartaler har den italienske økonomi været i recession, hvilket vil sige, at væksten er negativ.

Den mere matte stemning i Europas økonomi har også kunne mærkes i Danmark, hvor de seneste nøgletal ifølge Kim Blindbæk har været til den svage side.

For 2019 er der lagt op til fortsat fremgang i økonomien, men prognoserne er ikke i top.

- Udsigterne for 2019 er lidt dystre. Vi forventer, at økonomien vil vokse, men udfordringerne med handelskrigen bliver ved med at lure i horisonten.

- Og der er lagt op til lavere vækst i Kina, og det vil også ramme Europa, siger Kim Blindbæk.

Et andet stort spørgsmålstegn er, hvordan Storbritannien ender med at forlade EU - herunder om der kommer aftaler om samhandel og told.

- I værste fald risikerer Storbritannien at forlade EU uden en aftale, og det vil få store økonomiske konsekvenser.

- Det er primært for Storbritannien selv, men vil også ramme Europa, siger Kim Blindbæk.