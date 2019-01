Europæiske jernbanegiganter presser Vestager i håb om fusion

Tyske Siemens og franske Alstom vil gå sammen for at konkurrere mod kineserne, men mangler Vestagers accept.

Industrigiganterne Siemens og Alstom fra henholdsvis Tyskland og Frankrig ønsker at slå sig sammen.

Det gør de for at have et europæisk modsvar til kinesiske CRRC, som er verdens største togproducent.

De kæmper dog med at få tilladelse fra EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager. En fusion kræver nemlig tilladelse fra EU-Kommissionen.

Og her har Margrethe Vestager hidtil forholdt sig kritisk over for sammenlægningen.

Vestager er som udgangspunkt enig i, at EU skal gøre mere for at konkurrere med Kina.

Men Alstom og Siemens har endnu ikke gjort nok for at overbevise hende og den øvrige EU-Kommission om, at sammenslutningen ikke går imod EU's konkurrenceregler.

Flere andre jernbaneselskaber har udtrykt bekymring over udsigten til en fusion, som vil dominere det europæiske marked.

Alstom meddeler mandag, at man sammen med Siemens nu er kommet med flere ændringer. Ændringerne skal overbevise EU-Kommissionen om nikke ja til en fusion.

Selskaberne mener, at de med ændringerne imødekommer kommissionens bekymringer.

Ændringerne bevarer imidlertid "den industrielle og økonomiske værdi af aftalen", lyder det.

Ifølge Vestager er ændringerne kommet "langt, langt over den normale deadline".

Planen om en fusion blev fremlagt i september 2017. Det kom som et modsvar på statsejede CRRC's udvidelse på det globale marked.

En sammenlægning af Alstom og Siemens vil skabe et selskab med tilstedeværelse i 60 lande. Det forventes at have en årlig omsætning på cirka 116 milliarder kroner.

Både Tyskland og Frankrig presser også politisk på for en godkendelse af sammenlægningen. Men Margrethe Vestager har gentagne gange sået tvivl om aftalen.

Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, skrev søndag på Twitter, at han ikke kan se nogen måde, hvorpå kommissionen kan blokere en fusion efter de seneste ændringer.

Deadline for en beslutning er 18. februar. Men afgørelsen ventes at ligge klar inden da.