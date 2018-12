Et kig i krystalkuglen for 2019: Ikke meget at glæde sig til

Erhvervsmanden Ole Bang Nielsen vover pelsen med friske gæt på, hvad kommer til at ske i det nye år såvel ude i verden som herhjemme. Og der er ikke meget at se frem til ifølge hans forudsigelser - medmindre man er OB-fan, for Ole Bang Nielsen forudser, at OB kommer med i slutspillet. Og han må vel vide det som mangeårig direktør i Odense Sport & Event, som OB er en del af.

Om et par dage hedder det 2019, og vi benytter traditionelt nytåret til ønsker og forudsigelser for det kommende år. Således også her, hvor det primært skal handle om emner, der kan få stor indflydelse på erhvervslivets muligheder. Og så har jeg tænkt at "oppe" indsatsen en smule, idet jeg vil forsøge med odds på de enkelte emner. Dette er ikke en spilfirma, så du kan ikke vinde noget, men måske kan det bruges til lidt diskussion rundt omkring på en grå 1. januar. Donald Trump. Hvis vi starter med et globalt perspektiv, så har 2018 været præget af uro og uforudsigelighed, hvoraf en ikke uvæsentlig del stammer fra Det Hvide Hus. Nærmere bestemt fra Donald Trumps tweets, der kommer som skidt fra en spædekalv - og sammenligningen er ikke tilfældig. Manden i verdens mest magtfulde stol skal om nogen være fuldstændig forudsigelig. Han skal bestemt stå ved sine meninger, som han også er valgt på, og dem kan man så være enig eller uenig i, men graden af chokerende, usammenhængende og ulogiske meldinger har kastet verden ud i en usikkerhed, der intet positivt formål tjener - for nogen som helst. Så spørgsmålet er: Kommer Trump til fornuft og begynder at agere mere, som en præsident i USA forventes at gøre? Odds sætter jeg til 1:25, altså fire procents chance, så det vil sige nej. Manden er efter min bedste overbevisning udenfor pædagogisk rækkevidde, så det sker ikke. Prøv i øvrigt at slå "Narcissistic Personality Disorder" op på Wikipedia. Skræmmende lighed! Måske ny afstemning om Brexit. Noget andet, der har kastet i hvert fald Europa ud i et stormvejr, er Brexit. I skrivende stund er det umuligt at forudsige, hvad udgangen bliver, men uanset hvilken kommer det ikke til at gå stille af, og uroen vil fortsætte langt ind i 2019 og efter. Set fra min stol ville en logisk konsekvens af de afgrundsdybe uenigheder være en ny afstemning. Jeg tror, at mange briter stemte "leave" som en protest og uden at spekulere rigtigt over konsekvenserne - som nok heller ikke blev præsenteret helt ærligt fra alle sider. Nu, hvor rammerne for en aftale står nogenlunde klare, er der nok en del, der ville sætte deres kryds anderledes. Spørgsmål: Kommer der en ny afstemning om Brexit? Jeg fornemmer, at flere og flere taler for den løsning, så jeg sætter odds til 1:2, måske 1:3, det vil sige mellem 33 og 50 procents chance og dermed ikke helt usandsynligt. Udskrivning af en ny afstemning vil i sig selv give ballade, men nu ved vælgerne i UK i det mindste, hvad de stemmer om. Mangel på kvalificeret arbejdskraft i DK. Et emne, der har været debatteret heftigt i de senere måneder, og desværre ikke altid med lige megen indsigt i erhvervslivets forhold. Fakta er, at hvis man skal opretholde en industriproduktion i Danmark, så skal virksomhederne kunne "mande op" og "mande ned" med fagligt kvalificeret arbejdskraft med kort varsel, helt i takt med ordreindgangen. Problemet lige nu er, at indenfor visse fagområder er det ikke muligt at mande op. Der er simpelt hen ingen ledige! Jeg kender virksomheder, der må takke nej til ordrer, fordi de ikke kan skaffe kapacitet. I en tid, hvor opsvinget er ved at ebbe ud, er det ikke hensigtsmæssigt, at danske virksomheder takker nej til ordrer. Argumentet er så, at virksomhederne kan tage nogle af de 100.000 ledige, arrangere praktikordninger, og så er alt godt. Nej, det er det ikke. Man tager ikke ufaglært arbejdskraft og sætter ind i en teknisk kompliceret produktion med det varsel, som virksomhederne skal kunne agere med. Så kan man hente faglært arbejdskraft i de øvrige EU-lande, for eksempel Tyskland og Polen. I princippet ja, bortset fra, at dér også er en stigende mangel på faglært arbejdskraft, og tro det eller ej, der findes faktisk tyskere og polakker, der ikke har lyst til at arbejde i Danmark. Skal vi presse alle dråber ud af opsvinget, så skal der være adgang til kvalificeret arbejdskraft, næsten uanset hvorfra vi kan skaffe den. Og fri mig for henvisninger til Kurt Dreier Transport og de urimelig vilkår for hans chauffører. Langt, langt hovedparten af danske virksomheder kan sagtens finde ud af at opføre sig ordentligt. Odds for nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft: 1:10 - det svarer til 10 procent, lig med næsten umuligt - ikke mindst i et år med folketingsvalg. Valget giver grumset folketing. Nu vi er ved folketingsvalget, som senest kommer medio juni. Jeg frygter, at landet nu de næste måneder reelt går i stå rent lovgivningsmæssigt, mens der til gengæld vil komme en syndflod af mere eller mindre gennemtænkte symbolpolitiske meldinger a la "en øde ø". Uanset hvem, der bliver statsminister efter valget, ligner det et ualmindeligt grumset folketing, hvor nødvendige reformer vil vige for populistiske og opportunistiske holdninger. Dette betragter jeg som en kendsgerning, så odds her er 1:1, hvilket betyder, at valget efter min mening uundgåetligt vil føre til et grumset folketing. Og det gør bestemt ikke livet nemmere for virksomhederne og dermed for den danske økonomi. Hvis du sidder tilbage med en følelse af, at skribenten ikke er jubeloptimist for 2019, så har du helt ret. Der er simpelt hen for megen uro og usikkerhed næsten ligegyldigt, hvor man kigger hen. OB i slutspillet. Så lad mig slutte med en optimistisk forudsigelse, omend det intet har med emnet at gøre: OB kommer i top-6 i Superligaen - og altså med i slutspillet sammen med de store hold. Odds: 1:1. Lig med helt sikkert!

Ole Bang Nielsen Ole Bang Nielsen, 60 år og bor i Munkebo - men på vej til Odense.



Bestyrelsesformand i Titech Electric A/S, Bacher Work Wear A/S og Smartkidz ApS. Medlem af bestyrelsen i HCA Airport.



Baggrund: Adm. direktør Rynkeby Foods A/S 1993-99, adm. direktør Albani Bryggerierne A/S 1999-2001, vicedirektør Kansas Wenaas A/S 2001-2003, adm. direktør Inco Danmark A.m.b.a. 2003-2011 og adm. direktør Odense Sport & Event A/S 2013-2018. Uddannelse: HD (A).

Fyens Stiftstidende præsenterer fem nye klummeskribenter: Ole Bang Nielsen, Jan Størup Nielsen, Annette Vilhelmsen, Signe Fjerskov og Niels Jørgen Hansen. Foto: Nils Svalebøg

