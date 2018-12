Et godt netværk hjælper: Ledige finder oftest job uden om jobcentre

Oftest er det netværk eller annoncer, der fører ledige i job. Men jobcentre hjælper stadig på vej, mener koncernchef i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning.

Ifølge lønmodtagerne er jobcentret eller a-kassen det mindst effektive sted at gå hen, hvis man vil finde arbejde. Kun i et ud af fem tilfælde, hvor en ledig er kommet i job, har det været jobcentret, der har formidlet kontakten til den nye arbejdsgiver. Det viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, som er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse. Her har danskere selv svaret på, hvordan de har fundet deres nuværende job. Omkring en tredjedel fortæller, at de har fundet jobbet ved at svare på en annonce, og en fjerdedel er kommet i arbejde ved hjælp af deres netværk. Kun i få situationer har a-kassen formidlet kontakten frem for jobcentret, og de ledige klarer altså oftest jobsøgningen selv.

Om undersøgelsen Lidt under 20 procent af de danske lønmodtagere har fundet deres arbejde ved, at et jobcenter har været med til at formidle kontakt til arbejdsgiveren.



Det angiver lønmodtagerne selv ifølge Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse og Dansk Arbejdsgiverforening.



Blandt de cirka 80 procent, der har fundet arbejde uden jobcentrets direkte hjælp, har omkring 30 procent svaret på en annonce, omkring 25 procent har brugt deres netværk, cirka 15 procent har kontaktet virksomheden uopfordret, og omtrent 10 procent er blevet kontaktet af arbejdsgiveren. For under fem procent har en a-kasse eller kommune formidlet kontakt.



I undersøgelsen er der set bort fra personer, der har skiftet job uden at have været ledig i mellemtiden.



Tallene, der er brugt i undersøgelsen, stammer fra 2017.

Ikke mærkeligt Koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune Gorm Hjelm Andersen vurderer, at tallene stemmer nogenlunde overens med, hvordan virkeligheden er på jobcentret i Odense. Men han mener ikke, at de er bemærkelsesværdige. Ifølge ham er jobcentrets rolle lige så vel at give indirekte jobhjælp gennem råd og vejledning. - Det foregår jo ikke på den måde, at vi sidder med en stak jobs og siger, at den ledige skal have det job, og den ledige skal have det job. Vi ansporer, motiverer og formidler, siger han.

Skal give inspiration Men de ledige siger selv, at jobcentret ikke har været en del af formidlingen. Er det ikke jeres opgave at formidle for eksempel jobannoncer? - Jo, og det gør vi også i nogle tilfælde, hvor der er et konkret job, og vi opfordrer den ledige til at tage ud til arbejdsgiveren og få en snak. Men i andre situationer taler vi med den ledige om, hvordan han skal gribe sin ledighedssituation an, hvilke brancher han skal søge inden for, og hvor hans kompetencer er efterspurgte. Så kommer han hjem med ny viden og inspiration og formulerer måske sine jobansøgninger på en ny måde, siger Gorm Hjelm Andersen. Avisen har talt med en ledig, der fortæller, at der kan være forskel på, hvor aktive jobkonsulenterne er i forhold til at formidle. Er der slet ikke mere, I kan gøre? - Jeg tænker, vi skal jo altid stå på tæer, rådgive og motivere og engang imellem skubbe på i forhold til de lediges jobsøgningsstrategier. Man skal altid gå ud af jobcentret og være bedre klædt på, end man var, da man gik ind, siger Gorm Hjelm Andersen. Ledigheden i Odense lå i oktober på 4,9 procent. Det er det laveste siden 2009.