Ericsson melder om medvind inden for 5G-netværk

Når der skal udrulles 5G-netværk, der er den næste generation af netværk til mobiltelefoner, er svenske Ericsson blevet en af de store spillere - og selskabet melder om fortsat "momentum" inden for området.

I sit regnskab for første halvår skriver Ericsson onsdag, at selskabet er involveret i to tredjedele af alle kommercielle 5G-netværk, der er rullet ud.

I flere lande har udrulningen af 5G-netværk været en varm politisk kartoffel. I blandt andet Danmark har der været udtrykt bekymring over, at TDC oprindeligt havde valgt kinesiske Huawei som samarbejdspartner til netværket.

Den beslutning valgte TDC også at gøre om. Og i stedet valgte TDC at samarbejde med Ericsson.

Medvinden inden for 5G-netværk har været med til at give Ericsson et bedre end ventet resultat for første halvår i 2019.

Omsætningen på 54,8 milliarder svenske kroner var 1,7 milliarder svenske kroner højere end analytikerne forventede.

Og selv om det justerede driftsresultat skuffede lidt, var overskuddet også større end ventet. På bundlinjen var der næsten 400 millioner svenske kroner mere end ventet, da regnskabet onsdag blev lagt frem.