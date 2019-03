Erhvervsredaktøren: Landbruget og den bandende miljøminister

Der er kun et kvarters gåtur fra landbrugets højborg Axelborg i København til hovedstadsavisen Berlingskes redaktion i Pilestræde.

Alligevel virker afstanden som lysår efter den seneste tids ophidsede debat om landbrugets udledning af kvælstof.

Kort fortalt vedtog regeringen under stort ståhej en landbrugspakke i 2015. Pakken opfyldte landbrugets store ønske om at bruge mere gødning på markerne. Aftalen er dog betinget af, at landbruget samtidig etablerer skove, vådområder og meget andet, der kan reducere den samlede kvælstofudledning til miljøet.

Balladen opstod, da Berlingske i starten af februar satte sig for at gøre status på landbrugspakken efter tre år.

Tallene, som avisen fik fra Miljø- og Fødevareministeriet, var ikke kønne.

Det viste sig, at landbruget ikke havde reduceret kvælstofudledningen med 1451 ton i 2018, som det var aftalt. Nej, den reelle reduktion var blot 12 ton. Mindre end én procent.

Ministeriets dokumentation udløste en skarp forside på Berlingske, hvor landbruget blev hængt til tørre. Fra Axelborg lød det, at man kunne tage det roligt, for landbruget skulle nok nå i mål i 2021, som aftalen løber til.

Det svar var ikke godt nok.

Politikere faldt over hinanden for at kritisere landbruget. I Danmarks Naturfredningsforening, som Landbrug & Fødevarer kort forinden havde lavet en stor forbrødring med i en aftale om et politisk udspil, var man rasende.

Hvis landbruget forventede en form for forståelse fra Venstre-miljøministeren Jakob Ellemann-Jensen, tog man fejl.

- Jeg vil sige, at jeg råbte relativt højt, da jeg hørte tallet - og det var med en masse bandeord, betroede han Berlingske.

Nu blev sagen for alvor giftig for landbruget, for en vred minister kan fristes til at indføre skrappere regulering, og det ønsker de frihedselskende landmænd ikke.

Inde på Axelborg vågnede Landbrug & Fødevarer op og forsøgte at komme til orde i Berlingske. Berlingske mente, at Landbrug & Fødevarer allerede var hørt. Landbrug & Fødevarer ville derfor indrykke en helsidesannonce i Berlingske for at forklare sine synspunkter. Berlingske nægtede at optage annoncen.

Så kunne stemningen ikke blive værre. Landbrug & Fødevarer kaldte Berlingskes opførsel for udansk, udemokratisk og utiltalende. Dagen efter blev annoncen bragt i avisen, og dermed kunne landbruget formulere sit eget forsvar:

At landbruget knokler for at leve op til landbrugspakken, og at landmændene talstærkt har søgt om muligheder for at plante kvælstofreducerende efterafgrøder, plante skove og etablere såkaldte minivådområder.

Effekten har ifølge landbruget været begrænset af voldsom nedbør i efteråret 2017 og langsommelig sagsbehandling i de kommuner, der skal godkende landmændenes ansøgninger.

Sagen har udløst en stribe spørgsmål fra folketingspolitikere til Jakob Ellemann-Jensen, som trods alt er holdt op med at bande.

Det så man, da folketingsmedlemmerne Søren Egge Rasmussen og Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten - måske ufrivilligt - kom landbruget til undsætning. De bad ministeren om officielt at bekræfte, at landbrugets modargumenter er "misvisende og et forsøg på bortforklaring".

Det kunne Jakob Ellemann-Jensen ikke bekræfte. Han måtte i stedet indrømme, at beregningsmodellerne ikke tager højde for et vådt efterår som i 2017. Som en tommelfingerregel fører regnvejr til ekstra stor udvaskning af kvælstof til miljøet, og det kan være med til at forklare de dystre tal med de 12 tons.

Man kan stilfærdigt konstatere, at beregninger af kvælstofudledninger åbenbart er dybt komplicerede. Og at heller ikke denne sag har bragt by og land tættere på hinanden.