Erhvervslivet vil skære CO2-udslip og samtidig skabe 120.000 job

Det er muligt at øge dansk velstand samtidig med et bedre klima, lyder det fra Dansk Industri i klimaplan.

Det er muligt at mindske det danske klimaaftryk markant, samtidig med at der bliver skabt tusindvis af arbejdspladser og mere velstand.

Sådan lyder det fra Dansk Industri (DI) i en ny klimaplan. Målsætningen er at mindske Danmarks CO2-udtryk med 65-70 procent frem mod 2030.

Dermed er interesseorganisationen, der repræsenterer omkring 10.000 virksomheder i dansk erhvervsliv, nogenlunde på linje med regeringen på klimaambitionen.

S-regeringen har lagt op til 70 procent frem mod 2030, når man sammenligner med 1990.

Dansk Industri vurderer, at planen kan skabe 120.000 job i private virksomheder. Den vil kunne løfte dansk velstand med 110 milliarder kroner.

- Virksomhederne skal i meget stor udstrækning være dem, der skal udvikle den teknologi, der gør, at vi kan nå de meget høje ambitioner på klimaet, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i (DI).

- Danmark har en tradition for at skabe energieffektivitet og vedvarende energi. Vi kan i Danmark være et laboratorium for resten af verden til at udvikle de teknologier, der skal til for at sikre en grøn omstilling på verdensplan, siger han.

Sammenlagt indeholder planen tiltag for 16 milliarder kroner. Dansk Industri har 150 politiske forslag for at nå i mål med klimaambitionen.

Blandt andet skal udledning af CO2 beskattes mere ensartet. Derover skal der være flere penge til og mere fokus på energieffektivisering - herunder i industri og bygninger.

Dansk Industri mener, at fossilt brændstof som benzin skal udfases inden for transport. Elbiler skal være friholdt for registreringsafgift.

Desuden skal der opføres to ekstra havvindmølleparker og udbygges yderligere med solceller og vindmøller på land efter 2025.

Planen tæller derudover en lang række forslag, som ikke er direkte bundet op på klima. De skal til gengæld skaffe finansieringen.

Det gælder reformer, der kan få flere i arbejde. Det gælder kontanthjælpsmodtagere, dimittender og lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft.

Desuden en række tiltag på skatter og afgifter, der belønner virksomheder, som investerer i forskning og udvikling.

DI peger også på finde nogle af pengene fra det økonomiske råderum, som er overskydende penge, politikerne kan vælge at bruge.