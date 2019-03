Camilla Haustrup Hermansen er nyt medlem af avisens klummepanel. Som erhvervsaktiv i familievirksomheden Plus Pack, der producerer blandt andet plasticemballage, er bæredygtighed et nøgleord for hende.

Camilla Haustrup Hermansen er nyt medlem af avisens klummepanel, som hver søndag på skift skriver erhvevsklummen her i avisen. Og hvis mellemnavnet lyder bekendt, så er den god nok.

Camilla Haustrup Hermansen er fjerde generation af Haustrup-familien, der grundlagde Odense-virksomheden Haustrups Fabriker. I dag er hun med i ledelsen af familiens virksomhed Plus Pack A/S, hvor hun har ansvaret for bæredygtighed og forretningsudvikling. Hun er desuden medejer og medlem af bestyrelsen i Plus Pack, hvor hendes bror, Anders, er adm. direktør. Hun er dermed den af de i alt fem klummeskribenter, der er tættest på virkeligheden i det pulserende erhvervsliv.

Plus Pack laver emballage til fødevarer, også i plast, og især bæredygtighed er der stor fokus på i virksomheden. Og med ansvar for nye forretningsområder og innovation er Camilla Haustrup Hermansen meget optaget af, hvordan det kan lade sig gøre at tjene penge uden at belaste klimaet og miljøet.

- Den store opmærksomhed omkring klima og bæredygtighed stiller nogle helt andre krav til virksomhederne i dag, ikke kun i vores branche. Man kan ikke tjene penge i dag uden at tage hensyn til bæredygtighed, mener Camilla Haustrup Hermansen.

- Ja, jeg vil endda sige, at du kan risikere at miste din forretning, hvis du ikke tager klimahensyn og bæredygtighed med i din forretningsmodel, tilføjer hun.

Camilla Haustrup Hermansen har en meget solid uddannelsesmæssig baggrund, idet hun ud over en cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet også har en Masters of Arts (MA) fra Goldsmiths College, University of London. Senest har hun afsluttet en bestyrelsesuddannelse fra CBS Executive.

- Erhvervsledere er nødt til at tage ansvar, og man skal altid have sig for øje, at det er mennesker, der leder virksomheder - ikke omvendt. Derfor kan vi gøre noget, derfor skal vi gøre noget.

- I vores virksomhed betyder det, at når vi laver emballage, er det afgørende for os, at det også er noget, man skal kunne skille sig af med uden at forurene og ødelægge vores miljø. Det er en helt anden dagsorden, end der var for erhvervslivet for år tilbage, og det skal man være sig meget bevidst om, uddyber Camilla Haustrup Hermansen.