Erhvervsklummen: Hent 116 milliarder skattekroner til fællesskabet

En af de hidtil største danske politiske skandaler i det 21. århundrede er den mangelfulde genopretning af skattevæsenet.

Mens man i Folketinget diskuterer, om der er råd til at ansætte 1000 eller 2000 flere sygeplejersker, er borgere og virksomheders gæld til det offentlige vokset til 116 milliarder kroner.

For de penge kunne vi ansætte 200.000 sygeplejersker i et år! Det sætter ligesom problemet i perspektiv.

Jeg er ked af at måtte være budbringer af endnu en nedslående nyhed.

Ifølge myndighederne snyder nogle af landets virksomheder årligt for 14 milliarder kroner. Det er i princippet også en gæld - som bare aldrig bliver registreret.

Det går jo ud over både dig og mig - og de lovlydige virksomheder. Det er jo helt urimeligt at konkurrere mod virksomheder, som fusker med selvangivelsen.

Men bør tallene komme som en overraskelse? Nej!

Siden 2009 har politikerne skåret 1000 medarbejdere på kontrolområdet. Hvilket har vist sig at være en rigtig dårlig beslutning.

Hvor mange medarbejdere tror du, at regeringen nu vil ansætte for at rette op på fortidens fejl med manglende kontrol?

135. Og det endda i en periode, hvor der kommer flere virksomheder - og hvor en større andel snyder på vægten.

Det er altså ikke nok - slet ikke godt nok! Regeringen bør omgående ansætte 1.000 flere skattekontrollører - og de vil tjene sig selv hjem igen mange gange.

Men ak nej. Gad vide hvorfor blå blok hellere vil gamble med vores tillid til skattevæsenet end at ansætte flere skattekontrollører. For der er altså mere på spil end 14 eller 116 milliarder kroner.

Det handler også om tillid, og det handler om, at skattevæsenet er forudsætningen for, at vi overhovedet har et velfærdssamfund.

Krisen i skattevæsenet svarer til, at stueetagen i et højhus er brudt ud i lys lue. Hvis ikke vi slukker ilden, braser huset sammen om ørene på os.

I sidste uge kom det frem, at 12.000 topskatteydere fik eftergivet deres gæld til staten.

At eftergive skattegæld, fordi det er det nemmeste, er helt hen i vejret - det er at gamble med vores retsfølelse.

I 2021 forældes en stor del af gælden til staten - medmindre politikerne vælger at gøre noget. Og det skal de gøre, det skal ikke kunne "betale sig" ikke at betale det, man skylder. Og jeg mener, at vi af princip ikke bør eftergive én eneste krone, medmindre der er tale om mennesker, som absolut ikke har mulighed for at betale deres gæld tilbage.

Desværre mangler vi nogle kontante garantier fra regeringen om, hvor langt den vil gå for at sikre tilbagebetalingen af den gæld, som kunne komme vores fællesskab - vores fællesskab - til gode.

Hvor mange milliarder gæld er regeringen - ja hele Folketinget - villig til at slette, som om intet er hændt?

Hvor mange milliarder vil regeringen og Folketinget lade nogle virksomheder snyde for årligt, før de ansætter flere skattekontrollører og inkassatorer?

Indtil videre er læresætningen, at det er meget dyrt, når politikerne ikke investerer nok penge i Skat, det være sig dygtige folk og it-systemer.

Indtil skattevæsenet er 100 procent klar, må der en håndholdt indsats til. Der, hvor kommuner har fået inddrivelsen tilbage, virker det som om, de får penge i kassen, så mere af det og start med dem, der skylder mest! Der er brug for handling her og nu!