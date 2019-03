Erhvervsklummen: Det er langtfra gratis at købe billigt i Kina

Har du også handlet hos Wish.com eller en af de mange andre kinesiske netbutikker, der lokker med absurd billige handsker, smykker, telefoner - ja, alt hvad et forbrugerhjerte kan begære?

Så er du ikke alene. Langtfra.

Sidste år landede der godt 43.000 kinesiske pakker i Danmark. Om dagen.

Det er dybt bekymrende af flere årsager.

De kinesiske produkter er berygtede for ofte at indeholde sundhedsskadelige stoffer, som er forbudt i Europa. Som forbruger gambler du altså med dit helbred, hvis du køber billige læbestifter, elektronik eller andre produkter fra Kina.

Der er store udfordringer med momsbetalingen fra de kinesiske virksomheder, og det rammer både statskassen og de danske virksomheder hårdt.

Årsagen er, at vi i Danmark har en momsbagatelgrænse, der betyder, at virksomheder fra tredjelande, eksempelvis Kina, ikke skal betale dansk moms, hvis varens værdi er under 80 kroner.

I 2018 foretog skattemyndighederne fire kontrolaktioner, der skulle kortlægge problemet med manglende momsbetaling.

Resultatet er alarmerende.

Knap 90 procent af de kontrollerede pakker havde en værdi under 80 kroner og vil derfor slippe under momsradaren. Hvis stikprøven er repræsentativ, betyder det, at der ikke bliver betalt moms af 14 millioner Kina-pakker om året.

De ekstremt mange billige pakker er ikke kun et udtryk for, at virksomheder i tredjelande kan producere billigere end danske.

En gammel postaftale sikrer Kina - som er hjemsted for nogle af verdens største netbutikker - status som uland. Det betyder, at Post Nord skal hjælpe kinesiske virksomheder ved at give rabat på fragten, og derfor er det i dag ofte billigere at sende en pakke fra Beijing til Ballerup end fra Hillerød til Hirtshals. Fordi fragtprisen er så lav for de kinesiske virksomheder, kan det svare sig at dele de store ordrer op i mange små og dermed undgå at betale moms. Det er helt ude i skoven, for det rammer Post Nord, statskassen og danske virksomheder.

Men kan vi gøre noget ved det?

Ja. Både forbrugere og myndigheder kan faktisk gøre noget.

Vi har længe forsøgt at overbevise skatteministeren om, at Danmark skal fjerne den urimelige bagatelgrænse og sikre momsbetaling, som Sverige har gjort. Det har været forgæves, for skatteministeren vil vente på en europæisk løsning i 2021. Det undrer mig enormt, at ministeren vil vente i hvert fald to år med at sikre, at danske virksomheder får fair konkurrencevilkår, og at statskassen ikke går glip af mange millioner kroner.

Danske forbrugere skal selvfølgelig handle, hvor de vil. Men jeg håber, at forbrugerne, modsat skatteministeren, kan se, at det er problematisk, at Wish.com og andre virksomheder kan sende så mange billige varer til Danmark uden at betale moms.

Næste gang, Wish.com og de andre lokker med absurd billige produkter, er det i hvert fald værd at huske, at det rammer statskassen og de danske butikker. Både dem på gågaden og dem på nettet.