Erhvervsklumme: For de gamle, som faldt ...

Fyn er ved at få rigtigt godt gang i væksten igen efter finanskrisen, selv om øen stadig halter efter landsgennemsnittet. Men takket være nye fremadstormende virksomheder som Gibotech, der tidligere på ugen fik endnu en erhvervspris, og afløsere for de store industrivirksomheder, der er lukket, går det den rigtige vej. Men det er vigtigt, at de fynske kommuner også leverer, understreger Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea.

I tirsdags deltog jeg i Erhvervsklub Fyns traditionelle nytårskur. Her mødtes omkring 100 erhvervsledere for at hylde en fynsk virksomhed med årets erhvervspris. I år gik hæderen til virksomheden Gibotech, der fra hovedsædet i Odense har specialiseret sig i at udvikle, installere og servicere højteknologiske automationsanlæg og robotter.

På fem år har virksomheden firdoblet antallet af medarbejdere og er dermed på mange måder et billede på den fremgang, der skyller ind over det fynske erhvervsliv. En fremgang, der betyder, at arbejdsløsheden på Fyn nu falder hurtigere, end den gør på landsplan.

Den seneste tids fremgang er dog langtfra en selvfølge - snarere tværtimod. For kigger man på Fyn gennem et par makroøkonomiske briller, er det desværre ikke så kønt et billede, der tegner sig i perioden efter finanskrisen. Målt på BNP er vi vokset med 6 pct., mens hele landet i samme periode har haft en fremgang på 10 pct.

Endnu værre ser det ud, hvis man kigger på udviklingen i husholdningernes disponible indkomster per indbygger siden 2007- det vil sige den indtægt, som husholdningerne har tilbage, når skatter og renter er blevet betalt. Her har Fyn haft den næstdårligste udvikling blandt de 11 landsdele - kun i Vestjylland har husholdningerne oplevet en mindre fremgang i købekraften.

Forklaringerne på den triste udvikling er mange. Blandt andet har vi Fyn kæmpet med tabet af de mange industrivirksomheder, der tidligere udgjorde krumtappen i det fynske erhvervsliv. Derfor har vi også mistet terræn i forhold til andre dele af landet, som har været bedre, dygtigere og måske også heldigere til at tiltrække og fastholde fremadstormende virksomheder inden for blandt andet IT og medicinalindustrien.

Samtidig er det også mit klare indtryk, at den hårde økonomiske medfart har gjort noget for selvforståelsen blandt fynboerne. Det har forstærket indtrykket af, at Fyn er et økonomisk yderområde - selv om vores geografiske placering jo dybest til skulle tilsige, at vi skulle befinde os i kernen.

Heldigvis er der dog klare tegn på, at udviklingen igen begynder at gå i den rigtige retning på Fyn. Det er der flere årsager til. Blandt de vigtigste er etableringen af robotklyngen i Odense, der i dag omfatter 120 virksomheder og beskæftiger over 3.000 personer.

Samtidig har den imponerende vækst på Lindø ført til, at mere end 6.000 arbejdspladser i dag er knyttet til området - både direkte og gennem underleverandører. Både genrejsningen af Lindø og robotklyngen i Odense er gode eksempler på tiltag, der både skaber mange arbejdspladser og samtidig styrker troen på Fyn som et udviklingsområde - og ikke en fodslæbende region under afvikling.

Men når det nu langt om længe begynder at gå den rigtige vej på Fyn, er det også vigtigt, at vi ikke læner os tilbage og stiller os tilfredse med den spæde succes. Som en vigtig del heri må vi spørge os selv, om vi i dag har de strukturer, der på bedste vis understøtter en fortsat økonomisk vækst.

Set i det lys er det prisværdigt, at Fyens Stiftstidende igennem den seneste tid sat fokus på de fynske kommuner. Og i den forbindelse sat spørgsmålstegn ved, om vi har valgt den rigtige kommunale struktur. For uanset hvad man mener om den sag, er det vigtigt, at vi har en åben debat på området.

Set fra min synspunkt er noget af det vigtigste, at man indretter det kommunale landkort, så der sikres den størst mulige fleksibilitet i økonomien. Det vil sige, at økonomien er i stand til hurtigt at tilpasse sig ændrede konjunkturer, og at ressourcerne så smidigt som muligt finder derhen, hvor de skaber størst værdi. Det gælder både på arbejdsmarkedet og i den generelle erhvervspolitik.

Hvis vi på Fyn skal gøre os håb om at vokse hurtigere end andre dele af landet, må vi sikre, at det fynske arbejdsmarked indrettes, så det er så fleksibelt som overhovedet muligt. Det er en ulykke både menneskeligt og samfundsøkonomisk, hvis stive strukturer gør, at der går en ledig tømrer rundt i Assens, mens der en tømrermester i Bogense, der må sige nej til ordrer, fordi han ikke kan skaffe den nødvendige arbejdskraft.

Eller hvis der er en ledig akademiker i Odense, der besidder de kvalifikationer, som en virksomhed i Svendborg mangler, men hvor der af den ene eller anden grund alligevel ikke sker et match.

På det erhvervspolitiske område må vi sikre, at de fynske kommuner ikke bruger energien på at konkurrere med hinanden. Men tværtimod arbejder sammen om at sikre bedst mulige vilkår for de allerede eksisterende virksomheder og yder en fælles indsats for at tiltrække nye arbejdspladser til øen.

Om det bedst sker ved at slå flere af de nuværende fynske kommuner sammen, eller om det kan sikres gennem et endnu bedre samarbejde inden for de allerede eksisterende rammer, er langt hen ad vejen et politisk spørgsmål.

Men det er helt afgørende, at vi alle arbejder sammen om at fastholde den nuværende gode udvikling, så vi også i fremtiden vil kunne hylde virksomheder som Gibotech, der skaber ny vækst og fremgang til Fyn.