Erhvervsklumme: Familievirksomheder tvinges i armene på kapitalfonde, hvis arveafgift forhøjes

Regeringens plan om at forhøje arveafgiften, når familieejede virksomheder går i arv, kan føre til, at udenlandske kapitalfonde overtager virksomhederne. Er det virkelig det, regeringen og støttepartierne vil, spørger dagens klummeskribent. Han stiller også spørgsmålstegn ved, om danske succesvirksomheder som Jysk, LEGO og A.P. Møller havde været bedre stillet med kapitalfonde som ejere.

Vidste du, at den nye regering og dens støttepartier arbejder på, at udenlandske kapitalfonde skal overtage de danske familievirksomheder? Nå ikke. Man skulle også tro, det var løgn, men det er altså ikke desto mindre tilfældet.

Man fristes til at antyde, at der måske alligevel er noget i rygterne om, at der er en "forståelse" mellem Goldman Sachs og Socialdemokratiet?

Nå, spøg til side. Det er alvorligt nok. For med regeringens forslag om højere arveafgift og aktiebeskatning følger ingen forklaring om de afledte virkninger. Man slår det hen og ønsker slet ikke at tale om det. Hvorfor? Måske fordi det ikke skal afsløres overfor de naive støtter, hvad der egentlig foregår.

Den kapital, der betales arveafgifter af, er allerede beskattet. Først har selskabet betalt selskabsskat, og oven i den skal der betales aktieskat, når pengene hæves af de personer, der ejer selskabet. Rundt regnet svarer niveauet til, når en lønmodtager betaler topskat.

Og når så arvinger skal betale arveafgift for at overtage dette beskattede beløb, skal de jo skaffe pengene til afgiften på en eller anden måde. Måske er de personligt så rige i forvejen, at de blot kan hæve dem på en konto? Det er nok sjældent. Og så er de nødt til at hæve pengene i virksomheden. Når de gør det, skal de betale aktieskat, før de har pengene i hånden til at betale arveafgiften.

Normalt råder en virksomhed slet ikke over likvide midler i en sådan størrelsesorden, at pengene blot kan hæves, uden at det har indflydelse på virksomhedens drift. Så for at skaffe til arveskatten skal der sælges ud af aktiverne, og der må spares på medarbejdere og investeringer.

Det hænger i øvrigt meget dårligt sammen med ønskerne om, at erhvervslivet udvikler teknologi og metoder til at opnå 70 procents reduktion af CO2 inden 2030.

Mange arvinger må i stedet opgive selv at drive virksomheden videre og er tvunget til at sælge den. Og det er almindelig kendt, at kapitalfonde er de mest aktive købere af danske virksomheder. Fælles for kapitalfonde er, at de er ejermæssigt strukturerede, så de ikke betaler aktieskat i Danmark. Altså højere arveskat nu og ingen aktieskat for fremtiden. At varme sig ved at tisse i bukserne.

Kapitalfonde er berygtede for deres hårdhændede forretningsmetoder og kæmpebonusser til ledelserne, men danske pensionskasser investerer gladeligt i dem sammen med arabiske sheiker og anden ubestemmelig, oversøisk kapital. Så de har velsagtens overbevist deres venner i de røde partier om, at det er en måde at folkeliggøre ejerskabet af dansk erhverv.

Til mange erhvervsfolks højlydte forbløffelse, er Vismændene netop udkommet med en rapport, der støtter en højere arveafgift.

Denne økonomisk set besynderlige betragtning måtte undersøges nærmere, og så viser det sig, at der fortrinsvis er tale om afskrift fra en OECD-rapport, som udkom her i foråret.

Vismændene gør selvstændigt den antagelse, at arveafgifter ingen indflydelse har på virksomhedernes kapitalopbygning, mens arvegiveren lever. Sagt på anden måde: Arvegiveren er skide ligeglad med, hvad der sker efter hans død. Det skal man vist sidde højt oppe i et akademisk elfenbenstårn for at konkludere.

Jeg har i mit arbejdsliv beskæftiget mig meget med rådgivning af velstående seniorer, og er der noget, som i takt med alderen optager dem, er det netop, hvad der sker med deres midler, når de er borte. Og jeg skal hilse at sige, at det ikke motiverer dem, at de blot bliver konfiskeret. Det opfattes som et krænkende brud på den samfundskontrakt, som de unge levebrødspolitikere vifter så meget med.

Kapitalfondene har nogle meget effektive lobbyorganisationer, her i landet repræsenteret ved Danish Venture Capital and Private Equity Association (DCVA), og det er lykkedes lobbyisterne at overbevise embedsmændene i OECD om, at kapitalfonde er meget bedre til at forrente virksomhedernes egenkapital end de familieejede virksomheder, som har en tendens til at tage for mange hensyn til medarbejdere, samarbejdspartnere og lokalområdet.

Og så er de for forsigtige og langsigtede, fordi de ikke kan tåle at tabe egenkapitalen. Det hensyn behøver kapitalfonde ikke at tage, de kan blot bede deres kapitalstærke ejere om at tilføre ny kapital eller sælge eller lukke virksomheden, hvis de ikke vil det.

Så derfor synes OECD, at det er en god idé at tvinge familievirksomhederne til at sælge til kapitalfonde.

Jeg husker nu noget tysk erhvervsforskning, der viser det modsatte, nemlig at de familieejede virksomheder præsterer bedst, netop fordi de arbejder langsigtet.

Og så støtter man sig på en norsk undersøgelse, der skulle vise, at arv er skidt for arbejdsudbuddet, fordi arvinger ikke gider arbejde. De tager ikke ekstraarbejde og går på tidlig pension. Det kunne være interessant at drøfte denne forskning med diverse landmænd og virksomhedsledere, der har påtaget sig opgaven efter deres forældre.

Men det kan selvfølgelig være rigtigt, hvis der ikke følger nogen form for forpligtelser med arven. Måske er det rigtigt, at en pædagog, der arver et par millioner lader det smitte af på sin arbejdsmarkedsindsats?

Men så er det jo endnu mere paradoksalt, at regeringen mener at en typisk arv af pensionsmidler, kontanter og sommerhus på op til tre millioner kroner skal være helt fri for arveafgift, for de penge går nok langt oftere til snold og dasen, end når det er en virksomhed, som arves.

Jeg nægter at tro på, at folkesocialister og Enhedslisten-vælgere reelt ønsker, at kapitalfondene og kineserne overtager vores virksomheder. De lader sikkert blot den almindelige danske rygmarvsmisundelse drive udviklingen i en retning, de slet ikke er interesseret i.

Jeg diskuterede forhøjelsen af arveafgiften med en kvik, ung nevø, som argumenterede for, at det måske var en meget god idé, at arveafgiften tvang virksomhederne i hænderne på andre ejere. Men han blev i tvivl, da han erindrede, at hans veninde havde oplevet at få sin timeløn sat ned til 60 kroner, efter en kapitalfond havde overtaget hendes arbejdsplads.

Det er kun en meget lille andel af det danske vælgerkorps, der ejer eller har udsigt til at arve en virksomhed, en større gård, et gods eller lignende, så de fleste tænker: Hvad rager det mig?

Men det gør det altså. Tror vi, at innovation bedst skabes af selverhvervendes ihærdighed og ildhu? Vil vi udvikle og bevare de danske familieejede virksomheder, eller foretrækker vi, at de overtages og globaliseres af udenlandske virksomheder og kapitalfonde?

Er det virkelig venstrefløjens synspunkt, at hensyn til medarbejdere, lokale hensyn, og sikring af virksomhedens langsigtede stabilitet og overlevelse bør erstattes af kapitalfondenes råkapitalistiske, globale driftsform? Og har OECD og Vismændene virkelig ret i, at Danmark havde fået meget mere ud af det, hvis A.P. Møller, LEGO, Danfoss, Jysk og Grundfos havde været frigjort fra det ineffektive familieeje og overtaget af kapitalfonde?

Erhvervslivets interesseorganisationer har været påfaldende tavse om arvespørgsmålet under valgkampen. Måske skyldes det, at mange af medlemsvirksomhederne, for eksempel ISS, Glud og Marstrand, TDC, Imerco med flere, allerede er blevet overtaget af kapitalfonde?